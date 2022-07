Το πρόσωπο της τραγωδίας: Τα τελευταία λεπτά της μικρής Λίζα πριν την επίθεση στη Βίνιτσια

Ένα σύντομο βίντεο με στιγμές της 4χρονης Λίζα Ντμιτρίεβα λίγο πριν την επίθεση στη Βίνιτσια της κεντρικής Ουκρανίας, δημοσιεύτηκε σήμερα. Η μικρή έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του πυραυλικού χτυπήματος.

Στα πλάνα σπρώχνει ένα καρότσι και να ανταποκρίνεται χαρούμενα στη μητέρα της Ιρίνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση της Πέμπτης που έγινε χιλιόμετρα μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Η Ουκρανία καταδίκασε το χτύπημα ως έγκλημα πολέμου, λέγοντας ότι σκότωσε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της Λίζα και δύο άλλων παιδιών, και άφησε δεκάδες τραυματίες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι έπληξε στρατιωτικό στόχο.

Οι γιατροί είπαν σήμερα ότι αποφάσισαν προς το παρόν να μην πουν στην Ιρίνα για τον θάνατο της κόρης της, φοβούμενοι ότι τα νέα θα τη σκοτώσουν.

«Πού πάμε;» ακούγεται η Ιρίνα Ντμιτρίεβα να ρωτά στο βίντεο, καθώς περπατά δίπλα στην κόρη της. «Για να δεις την Άλα;», ρωτά ξανά καθώς το κοριτσάκι, που είχε σύνδρομο Down, κουνάει καταφατικά το κεφάλι.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ