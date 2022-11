Πολωνία: Δύο νεκροί από ρωσικούς πυραύλους - Έκτακτο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας

Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την Πολωνία σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών την Τρίτη. Πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σοβαρή κλιμάκωση.

Πριν λίγη ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.

Το συμβούλιο που αποτελείται από τους επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και από τον συντονιστή των υπηρεσιών πληροφοριών, είναι ένα όργανο που προετοιμάζει και συντονίζει τις αποφάσεις για την εθνική ασφάλεια και άμυνα. Ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου, Πιοτρ Μίλερ σε tweet του δεν ανέφερε τι επρόκειτο να συζητήσει η επιτροπή.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2



📰 Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh