Πόλεμος στο Ισραήλ: Στο τραπέζι η χερσαία επίθεση στη Γάζα- Πάνω από 600 οι νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο πόλεμος που ξέσπασε χθες στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση δυνάμεων της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

Μετά την αρχική έκπληξη του ισραηλινού στρατού από την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσαν τα μέλη της Χαμάς, το Ισραήλ πλέον έχει περάσει στην αντεπίθεση, βομβαρδίζοντας με διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το ενδεχόμενο της χερσαίας επιχείρησης. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτή τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους.

Μάλιστα, οι νεκροί και από τα δύο στρατόπεδα έχουν ξεπεράσει τους 600, με τον αριθμό των θυμάτων να αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ στη συνέχεια.

Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, ενώ σχεδόν 2.000 άτομα έχουν τραυματιστεί. Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

🔴⚡️ #Israel | Israeli warplanes continue to bomb the Gaza Strip. pic.twitter.com/fOzUqlnTEP

Στον αντίποδα τουλάχιστον 300 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί -μεταξύ των οποίων 26 στρατιώτες- κατά την ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, περισσότεροι από 1.800 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν απαχθεί και έχουν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να μπορεί ο ισραηλινός στρατός να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται πως πέραν της επίθεσης της Χαμάς, ρουκέτες εκτόξευσε και η Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο, με το ισραηλινό πυροβολικό να απαντά με πυρά. Νωρίτερα, η οργάνωση Χεζμπολάχ είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ