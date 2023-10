Πόλεμος στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 480 νεκροί- «Εκδίκηση» ορκίζεται ο Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ έχει περάσει στην αντεπίθεση και «σφυροκοπά» τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς.

Ισχυρές εκρήξεις από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα συγκρότημα κατοικιών ισοπεδώθηκε στη συνοικία Ταλ αλ- Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Jazeera.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει: «Θα μετατρέψουμε σε ερείπια τα κρησφύγετα της Χαμάς». Παράλληλα, απευθύνθηκε στους κατοίκους της Γάζας: «Φύγετε από εκεί τώρα, γιατί θα επιχειρήσουμε παντού, με όλες τις δυνάμεις μας».

A series of explosions light up the Gaza skies, capping a day of violence that saw hundreds of people die and thousands injured since Hamas launched its surprise attack on Israel, authorities say. https://t.co/QHa2ScAxfj pic.twitter.com/I0gehzYvGT