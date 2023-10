Πόλεμος στο Ισραήλ- Όστιν: Οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν να δράσουν» στρατιωτικά αν διευρυνθεί η σύγκρουση

Την πρόθεση των ΗΠΑ να δράσουν ακόμα και στρατιωτικά αν χρειαστεί σε περίπτωση διεύρυνσης του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ 'Οστιν προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν να δράσουν» στρατιωτικά εναντίον οποιασδήποτε «οργάνωσης» ή «χώρας» που θα προσπαθήσει να διευρύνει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και να εκμεταλλευτεί αυτή την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση», χωρίς ωστόσο να αναφέρει το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ που το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για την ενίσχυση της στρατιωτικής του δύναμης στην περιοχή απέναντι στις πρόσφατες κλιμακώσεις από το Ιράν και τις συμμαχικές του δυνάμεις, ο 'Οστιν δήλωσε στο δίκτυο ABC News απευθυνόμενος σε «αυτούς που φέρεται να επιδιώκουν τη διεύρυνση της σύγκρουσης» : «Η συμβουλή μας είναι 'μην το κάνετε'. Διατηρούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και δεν θα διστάσουμε να ενεργήσουμε ανάλογα».

«Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, «είναι η προοπτική μιας σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά των στρατευμάτων μας και των πολιτών μας στην περιοχή».

«Για τους λόγους αυτούς, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι τα στρατεύματά μας βρίσκονται σε καλή θέση, είναι προστατευμένα και ότι έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε», σε περίπτωση που τα αμερικανικά συμφέροντα αποτελέσουν στόχο, προειδοποίησε περαιτέρω ο Όστιν.

