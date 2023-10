BBC: Οι σύμμαχοι πιέζουν το Ισραήλ να καθυστερήσει τη χερσαία επίθεση λόγω των ομήρων

Το Ισραήλ δέχεται πιέσεις από τους συμμάχους να καθυστερήσει την χερσαία επίθεση μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι, αναφέρει το BBC.

«Ποτέ δεν ανακοινώσαμε ότι πρόκειται να υπάρξει χερσαία επιχείρηση», επέμεινε νωρίτερα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, γράφει το BBC, ενώ ο πόλεμος με την Χαμάς συνεχίζεται με τους νεκρούς κι από τις δύο πλευρές να έχουν ξεπεράσει τους 6.000.

Όσον αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες εφέδρους των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα, ο Λέρνερ είπε ότι «αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται, εξοπλίζονται και επίσης αν χρειαστεί να κινητοποιηθούν θα τους ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον στόχο μας να καταστρέψουμε τη Χαμάς μια για πάντα».

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης ασκούν πίεση στο Ισραήλ να καθυστερήσει την χερσαία εισβολή του στη Γάζα για να κερδίσει χρόνο για μυστικές συνομιλίες που διεξάγονται μέσω Κατάρ, ώστε να καταφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο σύμφωνα άτομα που γνωρίζουν τις προσπάθειες.

Τις τελευταίες ημέρες, οι εκπρόσωποι των IDF τόνισαν ότι η τρέχουσα εστίαση είναι η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών «πριν από το επόμενο στάδιο του πολέμου». Χθες φάνηκε να υπάρχει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα μέχρι στιγμής από τον αρχηγό του επιτελείου των IDF, Χέρτζι Χαλεβί, ο οποίος είπε: «Θα μπούμε στη Γάζα, θα μπούμε για μια επιχειρησιακή αποστολή».

The Chief of General Staff for the Israeli Defense Force, Lieutenant General Herzi Halevi met with Commanders of Golani Brigade today in Southern Lebanon near the Border with the Gaza Strip where he stated, “We will soon enter the Gaza Strip. We will embark on an Operational and… pic.twitter.com/ItguR0tKjk

Οι ειδικοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε αρχικά να περιλαμβάνει περιορισμένες επιδρομές.

Το ΒΒC επανέλαβε πως το Ισραήλ δέχεται έντονες πιέσεις από συμμάχους και ισραηλινές οικογένειες να καθυστερήσει μια χερσαία επίθεση μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων. Αυτό αποτελεί μια σκέψη στο ισραηλινό επιτελείο, αν και από την άλλη Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν επίσης τη Χαμάς ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Παράλληλα πολλοί φορείς και διεθνείς παράγοντες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο στη Γάζα περισσότερης βοήθειας, την οποία χρειάζονται απεγνωσμένα εκεί, ακόμη και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό πάντως δεν είναι στην ατζέντα του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καταλήγει το BBC.

We will not bow our heads to the Hamas terrorists in #Gaza, because we know what they will do. They’ll chop it off.

It’s time for the international community, and also international humanitarian organizations, to join us to change the paradigm of #Hamas holding #Israel, 212… pic.twitter.com/icbRBgoVwH