Ισραηλινός στρατός: Χτυπήσαμε κατά λάθος αιγυπτιακό φυλάκιο

Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχτηκε πως κατά λάθος χτύπησε αιγυπτιακό φυλάκιο κοντά στη Γάζα, ενώ ο πόλεμος με την Χαμάς συνεχίζεται με τους νεκρούς κι από τις δύο πλευρές να έχουν ξεπεράσει τους 6.000.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πριν από λίγο ότι ένα από τα άρματα μάχης του πυροβόλησε κατά λάθος και χτύπησε ένα αιγυπτιακό φυλάκιο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στο Κερέμ Σαλόμ.

Την είδηση μετέδωσε το BBC, ενώ σχετική ανάρτηση έχουν κάνει στο X (πρώην Twitter) και οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Το Κερέμ Σαλόμ είναι ένας αποκλειστικά εμπορευματικός κόμβος στη νότια Γάζα, ο οποίος σήμερα είναι κλειστός. Βρίσκεται κοντά στη διασταύρωση της Αιγύπτου, της Γάζας και του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας εξέφρασαν τη θλίψη τους μετά το περιστατικό και δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες διερευνώνται.

H ανάρτηση αναφέρει:

«Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης των IDF πυροβόλησε κατά λάθος και χτύπησε ένα αιγυπτιακό φυλάκιο δίπλα στα σύνορα στην περιοχή Kerem Shalom. Το περιστατικό διερευνάται και οι λεπτομέρειες εξετάζονται. Οι IDF εκφράζουν τη λύπη τους για το περιστατικό»

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.



The IDF expresses sorrow regarding the incident.