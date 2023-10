Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο συγκάλεσε ο Σαρλ Μισέλ

Έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο για τον πόλεμο στο Ισραήλ συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τις βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ» αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter προσθέτοντας ότι «στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του».

Ο Σαρλ Μισέλ συμπλήρωσε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Η τραγωδία που εκτυλίσσεται έχει πολλές συνέπειες για την Ευρώπη. Γι' αυτό συγκαλώ ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να καθοριστεί μια κοινή θέση και μια σαφή πορεία δράσης».

Nothing justifies Hamas’ brutal terrorist attacks against Israel. We stand in full solidarity with the people of Israel.



Israel has the right to defend itself in full compliance with international law.



The unfolding tragedy has many consequences for Europe. That is why I am…