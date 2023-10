Μαζική φυγή από τη Γάζα με αγελάδες, αυτοκίνητα ακόμα και με τα πόδια

Η εντολή εκκένωσης της βόρειας Γάζας από τον ισραηλινό στρατό έχει προκαλέσει ήδη τη μαζική φυγή των κατοίκων για να σώσουν τις ζωές τους.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του BBC στη Γάζα, ήδη έχουν παρατηρηθεί εκατοντάδες αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά να κατευθύνονται προς το νότο, ενώ οι περισσότεροι έχουν πάρει μαζί και τις περιουσίες, ακόμα και τα στρώματά τους.

Ορισμένοι ταξιδεύουν προς το νότο ακόμα και με αγελάδες, καμήλες, πρόβατα και γαϊδούρια. Αρκετές οικογένειες ταξιδεύουν με τα πόδια, έχοντας διανύσει ήδη αρκετά χιλιόμετρα.

Νωρίτερα σήμερα τα τζαμιά στη Λωρίδα της Γάζας καλούσαν τους κατοίκους να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφού ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους πολίτες, πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να μετακινηθούν νότια ενώ στον ορίζοντα διαγράφεται η πιθανότητα μιας χερσαίας εισβολής που εγκυμονεί τον κίνδυνο για πολλές απώλειες.

Israel has warned 1.1 million civilians in the north of Gaza to evacuate within 24 hours in order to “minimize civilian casualties.”



It seems as though Israel plans to attack Gaza City sometime tomorrow morning local time or sometime after midnight tonight Eastern Time.… pic.twitter.com/AB3ZFdvY2A — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 13, 2023

Οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση πολιτών αποδεικνύεται αναπόφευκτα χαοτική και εξαιρετικά επικίνδυνη. Υπάρχει μόνο ένας κεντρικός δρόμος βορρά-νότου, κατά μήκος του οποίου αναμένεται να κινηθούν όλοι.

Τα καύσιμα λιγοστεύουν, οι δρόμοι στην πόλη της Γάζας και αλλού είναι ήδη γεμάτοι από μπάζα, και δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές θα σταματήσουν για να επιτρέψουν την εκκένωση.

Το Ισραήλ έχει ήδη εξαπολύσει τις σφοδρότερες από ποτέ αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και έχει καλέσει στα όπλα 300.000 εφέδρους και συγκεντρώσει άρματα μάχης κοντά στα σύνορα.

Israel tells 1.1m Palestinians in north Gaza to leave



Palestinians in northern Gaza have been told to evacuate their homes and move south within 24 hours, but rights groups warn 'nowhere is safe in Gaza' so where can they go? pic.twitter.com/fDhYHQC4XD — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 13, 2023

Οι απειλές μιας χερσαίας εισβολής έχουν ξυπνήσει μνήμες της Νάκμπα, η αραβική λέξη για την καταστροφή, η οποία αναφέρεται στον πόλεμο του 1948 για τη δημιουργία του Ισραήλ που οδήγησε στον μαζικό εκτοπισμό τους.

🧵Palestinians leave with their belongings to safer areas of Gaza City, writes AFP.

The IDF urged people to evacuate to the south, and Hamas responded by saying not to do so and to "stand firm in the face of this disgusting psychological warfare." pic.twitter.com/hf8LQCWEGT — Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️🇮🇱 (@Eva_CZ1) October 13, 2023

Οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν πάνω από 1.300 Ισραηλινούς στην επίθεσή τους το Σάββατο. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, που έγιναν σε αντίποινα, έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 1.400 ανθρώπων στη Γάζα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις εκεί αρχές.

Με πληροφορίες από BBC, AFP

