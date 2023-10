Ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Πλήθος ρουκετών από τη Χαμάς

Ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ καθώς η Χαμάς εκτόξευσε πλήθος ρουκετών προς την ισραηλινή πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η άμυνα του Ισραήλ εξουδετέρωσε την επίθεση της Χαμάς, αν και οι εκρήξεις ήταν πολλές. Σειρήνες ακούστηκαν και στην παράκτια πόλη Άσκελον, στο Λαχίς, τη Μπατ Γιαμ και στην περιοχή γύρω από τη Γάζα.

Rocket sirens blare in central Israel, Tel Aviv https://t.co/F4aZk1afpw

⚡️The moment a rocket fell on the city of Bat-Yam pic.twitter.com/Z1ci821rD0