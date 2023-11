Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 11.400 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές

Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο σε καθημερινή βάση η λίστα των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ο αριθμός των νεκρών κι από τις δύο πλευρές φτάνει 11.422.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο στο Ισραήλ από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, τουλάχιστον 10.022 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς. Το υπουργείο λέει ότι 4.104 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είναι παιδιά.

Επίσης τις προηγούμενες μέρες έγινε λόγος για πάνω από 32.000 τραυματίες. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τον αριθμό των θυμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γάζα ενώ πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς και 242 ομήρους.

Επιπλέον, το προαναφερθέν υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε χθες ότι στη Δυτική Όχθη 152 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.100 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα, οι ηγέτες των σημαντικότερων ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ καθώς και άλλων διεθνών φιλανθρωπικών οργανώσεων σε μια σπάνια κοινή δήλωση ζήτησαν «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι «φρικτή» και «απαράδεκτη» Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι επιθέσεις της Χαμάς δεν μπορούν να «δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία» του παλαιστινιακού λαού.

"An entire population is besieged and under attack, denied access to the essentials for survival, bombed in their homes, shelters, hospitals and places of worship. This is unacceptable."

...

"We renew our call for the immediate and unconditional release of all civilians held… pic.twitter.com/2e1lWBAdRs