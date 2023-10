Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Μεγάλη επιχείρηση ανακοίνωσαν οι IDF

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και πριν από λίγο οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν μεγάλη επιχείρηση στη Γάζα.

«Δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων και μηχανικού υπό τη διοίκηση των σχηματισμών Gesh συνοδευόμενες από ελικόπτερα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν επιδρομή στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Στο πλαίσιο της επιδρομής, τα αεροσκάφη και το πυροβολικό των IDF επιτέθηκαν σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη συνοικία Sajaya και σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις για την τελευταία επιχείρηση στον πόλεμο με την Χαμάς.

Στο μεταξύ σύμφωνα με ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας. Η Τάμπα, βρίσκεται απέναντι στην Εϊλάτ, κι είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Γάζα, ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό Αλ Καχέρα, που γενικά θεωρείται πως έχει πηγές στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ρουκέτα έπληξε την πόλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Σινά, όπου λειτουργεί συνοριακή διέλευση προς το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας».

Xθες μεγάλωσε κι άλλο η λίστα των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τον αριθμό πλέον να ξεπερνάει τα 8.400 άτομα.

Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία από το λεγόμενο υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, 7.028,Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 2.913 παιδιά., 1.709 γυναίκες και 397 ηλικιωμένοι. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τον αριθμό των θυμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γάζα. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς.

Η UNICEF ανέφερε πως τουλάχιστον 2.400 παιδιά σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς μέσα σε 18 ημέρες. Επίσης νερό, τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικές προμήθειες μετέφερε νέο κονβόι φορτηγών στη Γάζα.

Το δε Ισραήλ ανέφερε σήμερα πως ο αριθμός των ομήρων ανέρχεται σε 224.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby