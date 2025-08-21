Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Στοιχεία από απόρρητη βάση δεδομένων ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών δείχνουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις ήταν άμαχοι, ποσοστό θανάτου που σπάνια έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες πολέμων.

Μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι πληροφοριών κατέγραψαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή “πιθανόν νεκρούς”, σύμφωνα με κοινή έρευνα του Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού +972 Magazine και του εβραϊκής γλώσσας Local Call.

Την ίδια περίοδο, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν 53.000 Παλαιστίνιους νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις, αριθμός που περιλάμβανε και μαχητές και αμάχους. Οι μαχητές που καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών αποτελούσαν μόνο το 17% του συνόλου, υποδεικνύοντας ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Αυτό το ποσοστό αμάχων σε σχέση με τους μαχητές είναι εξαιρετικά υψηλό για σύγχρονους πολέμους, ακόμα και συγκριτικά με συγκρούσεις γνωστές για αδιακρίτως θανάτους, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι στη Συρία και το Σουδάν.

Facebook Twitter Εκτιμήσεις νεκρών αμάχων σε συγκεκριμένες πολεμικές συγκρούσεις

Ειδικοί σε θέματα γενοκτονίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί ακαδημαϊκοί και ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων, κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι τις μαζικές δολοφονίες αμάχων και τον επιβεβλημένο λιμό.

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα στοιχεία για τους νεκρούς μαχητές όταν ρωτήθηκε από τα μέσα Local Call και +972 Magazine. Ωστόσο, σε δηλώσεις προς τον Guardian, εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι αποφάσισαν να “αναδιατυπώσουν” την απάντησή τους, χωρίς να διευκρινιστεί ποια στοιχεία αμφισβητούνται.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 47.653 Παλαιστίνιους που θεωρούνται ενεργοί στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της PIJ, βασισμένη σε εσωτερικά έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα. Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις τη θεωρούν την πιο αξιόπιστη καταγραφή των απωλειών μαχητών, ενώ οι ίδιοι οι στρατιωτικοί και πρώην επικεφαλής πληροφοριών παραδέχονται ότι πολλοί άμαχοι υπολογίζονται λανθασμένα ως μαχητές.

Η αναλογία αμάχων προς μαχητές φαίνεται να έχει αυξηθεί από τον Μάιο, ειδικά μετά τις προσπάθειες του Ισραήλ να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έδιναν τροφή στους Παλαιστίνιους. Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους που προσπάθησαν να προμηθευτούν τρόφιμα από κέντρα διανομής σε στρατιωτικές ζώνες αποκλεισμού.

Ο καθηγητής Mary Kaldor από το LSE εξηγεί ότι η κλίμακα των θανάτων σχετίζεται με τη φύση της σύγκρουσης, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται σε πυκνοκατοικημένες πόλεις της Γάζας με κανόνες εμπλοκής που επιτρέπουν τον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων ακόμη και κατά χαμηλόβαθμων μαχητών.

Οι αναλυτές συγκρίνουν την αναλογία των θυμάτων αμάχων στη Γάζα με πολέμους σε Σουδάν, Υεμένη, Ουγκάντα και Συρία, όπου η βία ήταν κυρίως εναντίον πολιτών. Η στρατηγική φαίνεται να στοχεύει στην κυριαρχία του πληθυσμού και τον έλεγχο εδάφους, με υποχρεωτικές εκτοπίσεις και μαζικούς θανάτους.

Παρά τη δικαιολόγηση του πολέμου από την κυβέρνηση του Ισραήλ ως αυτοάμυνα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η χρήση στρατηγικής που επηρεάζει κυρίως άμαχους δείχνει μια ανατριχιαστική απόκλιση από διεθνείς κανόνες προστασίας πολιτών.

Με πληροφορίες από Guardian

