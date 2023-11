Πόλεμος στο Ισραήλ: Η 8χρονη που θεωρούνταν νεκρή «μπορεί να είναι όμηρος» της Χαμάς

Λίγα 24ωρα μετά το μακελειό της Χαμάς στο Ισραήλ, ο πατέρας της Έμιλι Χαντ, κλαίγοντας, είχε περιγράψει τη στιγμή που του είπαν πως η κόρη του ήταν νεκρή. Τώρα, η οικογένεια της 8χρονης ενημερώθηκε πως το κορίτσι ίσως είναι ανάμεσα στους ομήρους που πήρε η Χαμάς.

Η Έμιλι Χαντ ήταν σε σπίτι φίλης της, στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε τη συντονισμένη επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει συνολικά τη ζωή περισσοτέρων από 11.170 έως τώρα.

Η οικογένεια της Έμιλι ανέφερε στο RTE πως τώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πιστεύουν ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» το κορίτσι να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που κρατά ομήρους η Χαμάς στη Γάζα.

Από την ιρλανδική πρεσβεία στο Ισραήλ επιβεβαίωσαν στο RTE πως τώρα πιστεύεται ότι η Έμιλι Χαντ απήχθη και δεν δολοφονήθηκε. Από τα τεστ που έγιναν, το DNA της οκτάχρονης δεν βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνο των θυμάτων στο κιμπούτς Μπεερί, ανέφερε αξιωματούχος της πρεσβείας.

«Έχουμε γνώση της υπόθεσης της Έμιλι Χαντ και παρέχουμε προξενική συνδρομή στην οικογένειά της. Δεν θα κάνουμε άλλο σχόλιο προς το παρόν», ανέφερε σε ανάρτησή του το ιρλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

The Department of Foreign Affairs is aware of the case of Emily Hand and is providing consular assistance to her family. We will not be commenting further at this time.