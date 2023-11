Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Κατάπαυση πυρός ζητούν οι Άραβες, διαφωνεί ο Μπλίνκεν

Συνεχίζονται τόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι διπλωματικές συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν βρέθηκε στο Αμμάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα βρεθεί και στην Τουρκία, πέρασε τη σημερινή ημέρα με συναντήσεις με ηγέτες αραβικών κρατών στο Αμμάν, με τους οποίους έδωσε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στην συνέντευξη Τύπου με τον Ιορδανό υπουργό Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι και τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σαμέχ Σούκρι με αντικείμενο τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι απόψεις των ηγετών διίσταντο.

Τα δύο αραβικά κράτη ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ο Μπλίνκεν από την πλευρά του διαφώνησε, λέγοντας ότι αυτό θα επέτρεπε στη Χαμάς να «ανασυνταχθεί και να επαναλάβει» τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ διαπράττει «εγκλήματα πολέμου» και ότι δεν θα πρέπει να είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Αμάν μαζί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Αιγύπτου ο Σαφάντι είπε ακόμη ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έχει ηγετικό ρόλο να διαδραματίσει στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

US-allied Arab states pressed Secretary of State Antony Blinken for an immediate ceasefire in Gaza at a meeting of foreign ministers in Jordan, as Washington tries to persuade Israel to agree to temporary pauses to allow in aid https://t.co/WfQIqHEvOT pic.twitter.com/9F18sK9sn9 — Reuters (@Reuters) November 4, 2023

Στον αντίποδα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας περιπλέκει τις προσπάθειές του να διαμεσολαβήσει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Ο υπουργός Εξωτερικών Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έκανε το σχόλιο αυτό επίσης σε σημερινή του συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: 400.000 άνθρωποι παραμένουν στη βόρεια Γάζα

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Ντέιβιντ Σάτερφιλντ δήλωσε ότι έως και 400.000 άνθρωποι παραμένουν στη βόρεια Γάζα, η οποία πλήττεται από ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Παράλληλα συνεχίζεται η στοχευμένη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στα βόρεια.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ασθενοφόρο χτυπήθηκε έξω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο της πόλης της Γάζας

Ένα σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα χτυπήθηκε επίσης σήμερα, επιβεβαίωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Unrwa) στο BBC. Έως και 20 άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανέφερε η υπηρεσία. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως έχει ξεκινήσει έρευνα για το τι συνέβη.

Gaza's Jabalia refugee camp has been bombed again in the third major attack on the site in the past week.



This time, Israel struck a UN-run school within the refugee camp where thousands of displaced Palestinians are sheltering ⤵️ pic.twitter.com/GF74coUVVn — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2023

Νοτιότερα οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν την κυκλοφορία σε έναν από τους δύο κύριους αυτοκινητόδρομους της Γάζας από βορρά προς νότο, ώστε οι κάτοικοι του βορρά να μπορέσουν να διαφύγουν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι το επιχείρησαν πάντως.

Another opening of the humanitarian route was announced today by @AvichayAdraee for civilians to relocate southward on the Salah Al-Din route in Gaza between 13:00-16:00. pic.twitter.com/iphEk9ohjb — Israeli Air Force (@IAFsite) November 4, 2023

Δεν φτάνουν στην Αίγυπτο όσοι περνούν από τη Ράφα

Σύμφωνα με το BBC έχει επίσης αναφερθεί από αραβικές πηγές ότι κανένας ξένος υπήκοος, διπλός υπήκοος ή τραυματίας δεν έχει περάσει στην Αίγυπτο από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα μέχρι σήμερα. Η ερμηνεία που δίνει το βρετανικό δίκτυο είναι πως φαίνεται ότι η Χαμάς θέλει η Αίγυπτος να δεχτεί περισσότερους τραυματίες πριν η ίδια δώσει το «πράσινο φως» στους ξένους να φύγουν.

Τέλος πριν από λίγο οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν νωρίτερα «σε μια τρομοκρατική υποδομή της Χαμάς που βρισκόταν στην οροφή ενός κτιρίου. Επιπλέον, βρέθηκε ένας άξονας κοντά στο κτίριο που δέχθηκε επίθεση και καταστράφηκε. Οι πληροφορίες για την τρομοκρατική υποδομή και τον άξονα ελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών του Shin Bet (υπηρεσία ασφαλείας) και χάρη στην χερσαία επιχείρηση των IDF στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας».

מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר היום תשתית טרור של חמאס שמוקמה על גג מבנה. בנוסף, בסמוך למבנה אותר פיר שהותקף והושמד. המידע אודות תשתית הטרור והפיר התקבל כחלק מחקירות השב״כ ובזכות הפעולה הקרקעית של צה"ל בשטח רצועת עזה>> pic.twitter.com/DGyYEGY0oE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023

Με πληροφορίες από BBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανησυχία ΟΗΕ για την αύξηση αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας