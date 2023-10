Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Σε νέες δηλώσεις της, η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, προειδοποιεί πως κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα.

Η προειδοποίηση έρχεται κατά τη διάρκεια νέων ισραηλινών βομβαρδισμών, και στον απόηχο των προτροπών του ισραηλινού στρατού ο άμαχος πληθυσμός να εκκενώσει ζώνες τις οποίες σκοπεύει να στοχοθετήσει. Οι προειδοποιήσεις αυτές σύμφωνα με την συντονίστρια του ΟΗΕ «δεν κάνουν καμιά διαφορά», καθώς παντού στην Γάζα κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει μικρής κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από τις χθεσινές δηλώσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος διεμήνυσε πως το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη χερσαία εισβολή, παρότι τα αμερικανικά Μέσα ανέφεραν πως το Ισραήλ συμφώνησε να την καθυστερήσει έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, αλλά και λόγω των ομήρων.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU