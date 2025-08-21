Πάνω από 2,8 εκατ. άτομα δηλώνουν τρανς στις ΗΠΑ – Νέα ανάλυση αποκαλύπτει αύξηση στους νέους

Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ αυτοπροσδιορίζονται σήμερα ως τρανς, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανάλυση δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται και περίπου 724.000 νέοι ηλικίας 13-17 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Williams Institute του UCLA, χρησιμοποιώντας ομοσπονδιακές έρευνες και στοιχεία από πολιτειακές υπηρεσίες υγείας, χαρτογραφώντας το μέγεθος και τα δημογραφικά της τρανς κοινότητας σε όλες τις Πολιτείες.

Βασικά ευρήματα της μελέτης:

Το 1% του συνολικού πληθυσμού άνω των 13 ετών στις ΗΠΑ δηλώνει τρανς.

Το ποσοστό είναι 3,3% στους εφήβους (724.000 άτομα) και 0,8% στους ενήλικες (πάνω από 2,1 εκατ. άτομα).

Οι νέοι 18-24 ετών είναι πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν τρανς (2,72%) σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Από τους τρανς ενήλικες: 32,7% είναι τρανς γυναίκες, 34,2% τρανς άντρες και 33,1% μη-δυαδικά άτομα.

Οι αναλογίες παραμένουν σταθερές σε όλες τις περιοχές των ΗΠΑ, με τη Μινεσότα να έχει το υψηλότερο ποσοστό τρανς ενηλίκων (1,2%) και τη Χαβάη το υψηλότερο ποσοστό τρανς νέων (3,6%).

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η τρανς κοινότητα είναι παντού παρούσα στις ΗΠΑ, με πληθυσμό μεγαλύτερο από αυτόν δεκάδων Πολιτειών ξεχωριστά. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει ερωτήσεις για την ταυτότητα φύλου από εθνικές έρευνες ενδέχεται να διαγράψουν κρίσιμα δεδομένα για τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημειώνει η Δρ. Τζόντι Χέρμαν από το Williams Institute: «Η τρανς κοινότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, με ιδιαίτερες ανάγκες και εμπόδια. Οι νομοθέτες πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους».

Παρά τις πολιτικές επιθέσεις, η έρευνα δείχνει πως οι νεότερες γενιές δηλώνουν πιο ανοιχτά την ταυτότητά τους, μεγαλώνοντας σε πιο αποδεκτικά περιβάλλοντα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: αν χαθεί η εθνική συλλογή δεδομένων, η τρανς κοινότητα θα «σβηστεί» στα χαρτιά, με σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα και την ορατότητά της.

Με πληροφορίες από Guardian