ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 28 Αυγούστου - Τι διεκδικεί

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Φωτογραφία: ΑΠΕ
Την κήρυξη πανελλαδικής απεργίας για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το "παρών" στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, στα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

