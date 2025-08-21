ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια χρησιμοποίησε την τουρκική σημαία για... pole dancing

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουτσχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας

Σάλος στην Τουρκία: Τουρίστρια χρησιμοποίησε την τουρκική σημαία για... pole dancing Facebook Twitter
φωτ.: Χ
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η συμπεριφορά μιας τουρίστριας που έκανε pole dancing στον ιστό μιας τουρκικής σημαίας.

Το pole dancing της άγνωστης τουρίστριας έχει φέρει κύμα αντιδράσεων, με πολλούς Τούρκους να κάνουν λόγο για χυδαιότητα και «προσβολή εθνικού συμβόλου».

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουτσχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο το διαδικτύου και να γίνονται viral, το κυβερνείο του Νεβσεχίρ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ανοίγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της τουρίστριας από την Εισαγγελία του Νεβσεχίρ στο πλαίσιο των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα που αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM
Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Διεθνή / Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους
LIFO NEWSROOM
Ο Μπέρνι Σάντερς στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για κρατικό μερίδιο στην Intel και άλλες εταιρείες

Διεθνή / Ο Μπέρνι Σάντερς στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για κρατικό μερίδιο στην Intel και άλλες εταιρείες

Η ασυνήθιστη σύμπλευση του Σάντερς με τον Τραμπ υπογραμμίζει τη στροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου προς πολιτικές κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, που συνήθως συνδέονται με την αριστερά
LIFO NEWSROOM
Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Διεθνή / Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον εδραιώσει παρουσία στα περίχωρα της πόλης - όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού
LIFO NEWSROOM
 
 