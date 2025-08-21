Ρωσία: Μαζική επίθεση με drone και πυραύλους στην Ουκρανία – Χτύπησε αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών

Η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, εξαπολύοντας εκατοντάδες drone και δεκάδες πυραύλους που σάρωσαν πόλεις από τη δυτική Ουκρανία έως τη Ζαπορίζια, κοντά στη γραμμή του μετώπου. Στο στόχαστρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ένα αμερικανικών συμφερόντων εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών, γεγονός που κλιμακώνει ακόμη περισσότερο την ένταση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, η Μόσχα εκτόξευσε μέσα σε μία μόνο νύχτα 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους. Οι επιθέσεις είχαν στόχο πέντε πόλεις στη δυτική Ουκρανία, μεταξύ αυτών η Μουκάτσεβο, μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ουγγρικά σύνορα, όπου χτυπήθηκε το μεγάλο εργοστάσιο Flex, ιδιοκτησίας εταιρείας με έδρα το Τέξας.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν 19 άνθρωποι, ενώ στη Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα, καταγράφηκε ένας νεκρός από τους βομβαρδισμούς. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επίθεση χτύπημα σε «μια κανονική πολιτική επιχείρηση με αμερικανική επένδυση, που παράγει απλά καθημερινά αντικείμενα, όπως καφετιέρες». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Μόσχα συνεχίζει να αποδεικνύει την απροθυμία της για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις και δασμούς εναντίον της Ρωσίας.

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από την επιχειρηματική κοινότητα. Ο επικεφαλής του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουκρανία, Άντι Χάντερ, κατήγγειλε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει και να ταπεινώνει αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία», καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδείξει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν τις επενδύσεις τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριέντκο, σχολίασε σκωπτικά ότι «ο εχθρός αποφάσισε να ‘απελευθερώσει’ την Ουκρανία από τις καφετιέρες».

Η αεροπορική επιδρομή στη Μουκάτσεβο δεν είναι η μοναδική επίθεση εναντίον ξένων εταιρειών στην Ουκρανία. Στο παρελθόν, ρωσικές δυνάμεις είχαν πλήξει εγκαταστάσεις της Boeing, της Coca-Cola και της αγροτοβιομηχανίας Cargill. Η στρατηγική αυτή, όπως τονίζουν αναλυτές, δεν περιορίζεται μόνο στην πολεμική πίεση κατά του Κιέβου, αλλά στοχεύει και στην αποδυνάμωση της αμερικανικής παρουσίας στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην αμερικανική ηγεσία.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης προσθέτει επιπλέον πολιτικό βάρος, καθώς σημειώθηκε μόλις πέντε ημέρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Αν και η περίοδος των διαπραγματεύσεων συνοδεύτηκε από μια σχετική μείωση των επιθέσεων στην πρωτεύουσα Κίεβο, η νέα μαζική επιχείρηση δείχνει ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στις σκληρές θέσεις της.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι το ενδεχόμενο αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων από την Ευρώπη είναι «απολύτως απαράδεκτο για τη Ρωσία» και αμφισβήτησε αν ο Ζελένσκι έχει την εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης. Από την πλευρά της, η ουκρανική ηγεσία τονίζει πως οι επιθέσεις αυτές καταρρίπτουν κάθε πρόσχημα ειρηνικών προθέσεων της Μόσχας και αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της αεράμυνας και στήριξη από τη Δύση.

Η νέα αυτή κλιμάκωση επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε οριακό σημείο, με τη Ρωσία να αυξάνει την ένταση των επιθέσεων και την Ουκρανία να καλεί τους συμμάχους της για μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη. Το χτύπημα σε αμερικανική επένδυση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στη σύγκρουση, αλλά και μια ευθεία πρόκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται πλέον να απαντήσουν πιο αποφασιστικά.

Με πληροφορίες από Financial Times