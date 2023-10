Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Έτοιμη για δράση και η Χεζμπολάχ

Στο χορό της πολεμικής σύρραξης Ισραήλ-Χαμάς είναι κατά τα φαινόμενα έτοιμη να μπει και η Χεζμπολάχ.

Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι προετοιμάζονται για την ένταξη της Χεζμπολάχ στον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς μόλις αρχίσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας και ότι μετακινούν δυνάμεις στο Βορρά για να αμυνθούν σε αυτό το ενδεχόμενο.

Νωρίτερα σημειώθηκε ένα περιστατικό με βάση ισραηλινές πηγές όταν ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο κινούνταν προς τα σύνορα με το Ισραήλ, αλλά εμποδίστηκαν από τοπικούς υποστηρικτές της Χεζμπολάχ που έκλεισαν τους δρόμους.

Επίσης όπως ανέφερε η Jerusalem Post Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Το πρωί η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης». Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

Ο Αμπάς για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι η «αδικία» κατά των Παλαιστινίων ωθεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ σε μια «εκρηκτική» κατάσταση, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών, ο Αμπάς τόνισε επίσης ότι η εν εξελίξει κλιμάκωση οφείλεται στις «πρακτικές των αποικιοκρατών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και στην επιθετικότητα κατά ισλαμικών και χριστιανικών ιεροτήτων», σύμφωνα με το WAFA.

