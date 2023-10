Πόλεμος στο Ισραήλ: Αποφασίστηκε «χερσαία εκκαθάριση» - Οι τρεις στόχοι

Κλιμακώνεται η κατάσταση όσον αφορά στον πόλεμο στο Ισραήλ μετά τις πρωινές επιθέσεις, με την χερσαία επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων να είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν το απόγευμα σύσκεψη του συμβουλίου ασφαλείας και ενημέρωσαν το κοινό για τα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post ο Νετανιάχου δήλωσε: «Ο πρώτος μας στόχος είναι πρωτίστως να εκκαθαρίσουμε το έδαφος από τις εχθρικές δυνάμεις που έχουν εισέλθει και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ηρεμία στους οικισμούς που έχουν δεχθεί επίθεση». Αυτό πρακτικά σημαίνει χερσαία επιχείρηση. «Ο δεύτερος στόχος, ταυτόχρονα, είναι να απαιτήσουμε ένα βαρύ τίμημα από τον εχθρό, ακόμη και στη Λωρίδα της Γάζας. Ο τρίτος στόχος είναι να οχυρώσουμε άλλες περιοχές, ώστε κανείς να μην συμμετάσχει λανθασμένα σε αυτόν τον πόλεμο».

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα την Jerusalem Post, το Ισραήλ επιβεβαιώνει 100 νεκρούς και 900 τραυματίες, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις παραδέχτηκαν πως η Χαμάς κράταει ισραηλινούς ομήρους. Σύμφωνα με το BBC ωστόσο ισραηλινοί αξιωματούχοι διαψεύδουν τις πληροφορίες ότι ένας ταγματάρχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κρατείται όμηρος. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει πάρει 53 «αιχμαλώτους πολέμου».

Πάνω από 198 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι και 1.000 τραυματίες. Νεκροί επίσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι μια νοσηλεύτρια και ένας οδηγός ασθενοφόρου από ισραηλινές επιδρομές κατά δύο νοσοκομείων στη Γάζα, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Από τις επιδρομές τραυματίστηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε μια μονάδα οξυγόνου, ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με ανάρτηση στο Twitter.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «ενημερώθηκε» από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για την «τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς» κατά του Ισραήλ και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε σύντομη δήλωση.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις επιθέσεις της Χαμάς και στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του» , δήλωσαν νωρίτερα τόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν όσο και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. «Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ισραηλινές ζωές που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους Ισραηλινούς εταίρους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Άμυνας θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ έχει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να προστατεύσει τους αμάχους από την βία χωρίς διάκριση και την τρομοκρατία», τόνισε ο Όστιν από την πλευρά του.

Επίσης το ΝΑΤΟ καταδικάζει «έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Καταδικάζουμε έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του εταίρου του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν. Η τρομοκρατία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για τις ελεύθερες κοινωνίες και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Ντίλαν Ουάιτ στην πλατφόρμα Χ.

