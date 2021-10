Η Pink ανακηρύχθηκε η καλλιτέχνιδα του 21ου αιώνα, της οποίας τα τραγούδια έχουν παιχτεί περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την εταιρεία αδειοδότησης μουσικής PPL.

Η λίστα καταρτίστηκε από δεδομένα χρήσης μουσικής και αναπαραγωγής από βρετανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια.

Η Pink κατάφερε να σταθεί στην κορυφή της λίστας κερδίζοντας ονόματα όπως η Adele, η Beyonce, η Rihanna, η Lady Gaga και η Katy Perry, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η 42χρονη Αμερικανίδα σταρ κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της «Can't Take Me Home» στις 4 Απριλίου του 2000, με γεύση R&B και επιτυχίες όπως το Most Girls, You Make Me Sick και There You Go.

Η τραγουδίστρια, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Alecia Moore, ακολούθησε μια πιο ροκ κατεύθυνση με το δεύτερο άλμπουμ της, πριν δημιουργήσει πιο pop ήχο σε πολλούς από τους μεταγενέστερους δίσκους της.

Οι επιτυχίες όπως Just Give Me A Reason, Try, What About Us, Sober και Walk Me Home παραμένουν στις κορυφαίες λίστες των ραδιοφωνικών σταθμών πολύ μετά την κυκλοφορία τους.

Η Μαντόνα ακολουθεί στο νούμερο 2 με την Katy Perry, να βρίσκεται μία θέση πιο κάτω. Η Rihanna και η Lady Gaga βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα.

Ο Peter Leathem, διευθύνων σύμβουλος της PPL, δήλωσε πως η λίστα συγκεντρώνει μια απίστευτη σειρά ταλέντων που ηχογράφησαν μερικές από τις αγαπημένες μουσικές του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά άλμπουμ όλων των εποχών.

Οι καλλιτέχνιδες του 21ου αιώνα με την μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι:

1.Pink

2. Μαντόνα

3. Katy Perry

4. Rihanna

5. Lady Gaga

6. Adele

7. Μπιγιονσέ

8. Κάιλι Μινόγκ

9. Little Mix

10. Whitney Houston

11. Taylor Swift

12. Sugababes

13. Κέλι Κλάρκσον

14. Ντούα Λίπα

15. Ellie Goulding

16. Kριστίνα Αγκιλέρα

17. Νταϊάνα Ρος

18. Jess Glynne

19. Ρίτα Όρα

20. Αριάνα Γκράντε

Με πληροφορίες του BBC