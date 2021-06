Ο Cobby, ο γηραιότερος αρσενικός χιμπατζής της Αμερικής πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 63 ετών σε ζωολογικό κήπο στην Καλιφόρνια.

«Ο Cobby ήταν μέρος του Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε η Τάνια Πέτερσον, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ζωολογικής Εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο. «Είναι αναντικατάστατος και οι καρδιές μας έχουν ραγίσει».

Με το ψευδώνυμο "papa" (μπαμπάς) ο μεγαλύτερος σε ηλικία των πρωτευόντων, ο Cobby, ήταν χαρισματικός και συμπονετικός μέντορας για τους νεοαποκτηθέντες χιμπατζήδες του ζωολογικού κήπου. Σε αυτόν πιστώθηκε και η επιτυχία της ομαλής εισαγωγής άλλων αρσενικών στην αγέλη.

«Ο Coby δεν είχε ζήσει ποτέ με αρσενικά μέχρι πρόσφατα και κατάφερε να γίνει πρότυπο για σχέσεις μεταξύ των αρσενικών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς δεσμούς με τις μακροχρόνιες συντρόφους του», ανέφερε σε δήλωσή του ο ζωολογικός κήπος.

Πριν μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο με τρεις θηλυκούς χιμπατζήδες στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Cobby είχε ανατραφεί σαν «ανθρώπινο ον». Ως αποτέλεσμα, δημιούργησε εξίσου ισχυρές σχέσεις με τους φροντιστές του ζωολογικού κήπου.

Ο σεβασμός του για τους ανθρώπους επεκτάθηκε και στους επισκέπτες του ζωολογικού κήπου, οι οποίοι ήταν ευτυχείς να τον παρακολουθήσουν στο Great Ape Passage, ένα έκθεμα που περιλαμβάνει δομές αναρρίχησης, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους ανθρώπους και τους χιμπατζήδες να βλέπουν ο ένας τον άλλον από κοντά. «Θα μας λείψουν τα όμορφα γκρίζα γένια του» ανέφερε ο ζωολογικό κήπος.

Ο Cobby, οποίος δεν άφησε κανέναν απόγονο, ξεπέρασε κάθε πιθανότητα επιβίωσης. Το μέσο προσδόκιμο ζωής για τους χιμπατζήδες είναι 33 χρόνια στην άγρια ​​φύση και 50-60 χρόνια υπό ανθρώπινη φροντίδα, ανέφεραν οι ειδικοί.

Οι χιμπατζήδες είναι ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτευόντων που βρίσκονται σε κίνδυνο στην Αφρική, με άγριο πληθυσμό 100.000 έως 200.000 λόγω απειλών όπως το κυνήγι, η απώλεια ενδιαιτημάτων και οι ασθένειες, είπε ο ζωολογικός κήπος.

