Παλιό το βίντεο με τη φυγή Ρώσων στα φινλανδικά σύνορα- «6.470 Ρώσοι εισήλθαν, 3.227 εξήλθαν σήμερα»

Οι ροές των Ρώσων στα φινλανδικά σύνορα έχουν αυξηθεί αλλά σε μικρό ποσοστό σύμφωνα με την επίσημη συνοριοφυλακή της Φινλανδίας.

Τις προηγούμενες ημέρες, μετά την ανακοίνωση του Βλάντιμιρ Πούτιν περί μερικής επιστράτευσης, τα Μέσα άρχισαν να προβάλλουν εικόνες από τα σύνορα στην Vaalimaa κάνοντας λόγο για μαζική φυγή των Ρώσων.

Ωστόσο το Associated Press, αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο βίντεο γυρίστηκε στο συνοριακό σημείο διέλευσης Vaalimaa μεταξύ Ρωσίας και Φινλανδίας στις 29 Αυγούστου, εβδομάδες πριν ο Πούτιν ανακοινώσει τη μερική επιστράτευση Ρώσων εφέδρων στον ουκρανικό πόλεμο.

Η συνοριακή αρχή της Φινλανδίας παρακολουθεί την κυκλοφορία και δήλωσε την Πέμπτη ότι η αύξηση της κυκλοφορίας στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας ήταν συγκρίσιμη με την τυπική κυκλοφορία του Σαββατοκύριακου.

Η αλήθεια είναι ότι μετά την ανακοίνωση του Πούτιν, το πρώτο κάλεσμα στη Ρωσία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρερμήνευσαν ένα βίντεο, που δείχνει την κυκλοφορία στο συνοριακό σημείο διέλευσης Vaalimaa, που βρίσκεται περίπου τρεις ώρες οδικώς από την Αγία Πετρούπολη.

Το αρχικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο YouTube και στο TikTok στις 19 Σεπτεμβρίου, δείχνει μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων στο σημείο διέλευσης των συνόρων. Πολλοί κάνουν λόγο δε, για ουρά 35 χλμ. Στη συνέχεια, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβγαλαν το κλιπ εκτός πλαισίου, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι απαθανατίζονται Ρώσοι να φεύγουν για τη Φινλανδία.

Ο Igor Parri, ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το αρχικό βίντεο επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι τράβηξε το βίντεο στις 29 Αυγούστου.

Έστειλε στο AP το αρχικό βίντεο για να επαληθεύσει ότι το τράβηξε εκείνη τη μέρα και σημείωσε ότι το βίντεο «απλώς απεικονίζει την αρκετά χαρακτηριστική ουρά» στα σύνορα.

Η συνοριακή αρχή της Φινλανδίας την Τετάρτη απάντησε δημόσια στους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες κυκλοφορίας στα σύνορα παρέμειναν κανονικές.

«Η εισερχόμενη κίνηση στα ανατολικά σύνορα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κίνηση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά το ποσό είναι ακόμα μικρό σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία. Οι πόροι μας είναι επαρκείς και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο» ανέφερε η Rajavartiolaitos, χθες.

Incoming traffic at the eastern border increased during the night. Traffic has increased compared to previous weeks, but the amount is still small compared to the time before the pandemic. Our resources are sufficient and the situation is under the control. #Finnishborder pic.twitter.com/B7GfUQyZti — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 22, 2022

Σε προηγούμενη ανάρτηση η Rajavartiolaitos, ανέφερε ότι «η κατάσταση στα σύνορα της Φινλανδίας δεν έχει αλλάξει με την ανακοίνωση της ρωσικής επιστράτευσης. Υπάρχουν βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικά τουλάχιστον από τα οποία έχουν γυριστεί στο παρελθόν και έχουν βγει εκτός πλαισίου. Κυκλοφορούν λανθασμένες πληροφορίες.»

Situation at Finland's borders has not changed with the announcement of Russian moilization. There are videos circulating on social media, at least some of which have already been filmed before and now taken out of context. There is incorrect information in circulation. — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 21, 2022

O Matti Pitkäniitty, Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων της Φινλανδικής Συνοριοφυλακής, σε ανάρτησή του σήμερα ανέφερε «Παρασκευή 23.9.2022 στις 08.00 ώρα Φινλανδίας. Χθες 6.470 Ρώσοι εισήλθαν στη Φινλανδία μέσω των χερσαίων συνόρων Φινλανδίας-Ρωσίας. 3 227 εξήλθαν. Ο αριθμός αντιστοιχεί στην κίνηση του Σαββατοκύριακου. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είχαμε περίπου 6.000 που έφταναν στη Φινλανδία τα Σάββατα».

Friday 23.9.2022 at 08.00 Finnish time

Yesterday 6 470 Russians entered to Finland via Finnish-Russian land border. 3 227 exiting. Number corresponds to weekend traffic. In August and September we have had around 6 000 arriving to Finland on Saturdays.

More analysis later. — Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) September 23, 2022

Με πληροφορίες του AP