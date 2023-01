Παραιτείται η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας - «Δεν έχω πια την ενέργεια»

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας,Τζασίντα Άρντερν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εγκαταλείψει το αξίωμα τον επόμενο μήνα -ως το αργότερο την 7η Φεβρουαρίου-, έπειτα από πέντε και πλέον χρόνια στην εξουσία.

«Για μένα, είναι καιρός», συνόψισε η κυρία Άρντερν , 42 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο εκδήλωσης των Εργατικών, του κόμματός της. «Απλούστατα δεν έχω την ενέργεια για ακόμη τέσσερα χρόνια», ξεκαθάρισε.

Η Τζασίντα Άρντερν ανέλαβε πρωθυπουργός κυβέρνησης συμμαχίας το 2017, στα 37 της, προτού οδηγήσει το Εργατικό κόμμα σε εκλογικό θρίαμβο και στην απόλυτη πλειοψηφία στο νεοζηλανδικό κοινοβούλιο τρία χρόνια αργότερα.

Jacinda Ardern has revealed she will quit as New Zealand prime minister next month, saying she no longer has "enough in the tank" to lead.



She made the announcement overnight

