Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Το Πακιστάν καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη συνέχιση του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής», έγραψε με ανάρτησή του στο X ο Σαρίφ.

«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα είναι τιμή του να φιλοξενήσει και να διευκολύνει εποικοδομητικές και οριστικές συνομιλίες που στοχεύουν σε μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Πιθανές οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Το Πακιστάν, μαζί με την Τουρκία και την Αίγυπτο, έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στις κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι τρεις χώρες φέρεται να συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη της πενθήμερης εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

Σύμφωνα με πηγές, το Πακιστάν άνοιξε διαύλους επικοινωνίας πίσω από τα παρασκήνια με το Ιράν – το οποίο δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε καμία συνομιλία με τις ΗΠΑ.

«Προσπαθούμε να τους πείσουμε», ανέφερε η πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι «εάν το επιθυμούν τα μέρη, το Ισλαμαμπάντ είναι πάντα πρόθυμο να φιλοξενήσει συνομιλίες. Έχει υποστηρίξει σταθερά τον διάλογο και τη διπλωματία για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Το Πακιστάν έχει καταστεί ζωτικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο πανίσχυρος αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, μίλησε χθες τηλεφωνικά με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από Sky News

