Ισραηλινά ΜΜΕ: Επικοινωνία Αραγτσί με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Μήνυμα Χαμενεΐ για λύση

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet μεταδίδει πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να επικοινώνησε με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ynet κάνει λόγο πως Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε επαφή για τη λύση του πολέμου, χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε την περασμένη Πέμπτη, και φαίνεται να λειτούργησε ως καταλύτης για την επανέναρξη επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ισραήλ, τρίτος βασικός εμπλεκόμενος στον πόλεμο, δεν ενημερώθηκε επίσημα και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έμαθε για τις συνομιλίες εκ των υστέρων μέσω άλλων πηγών.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το μήνυμα του «διαδόχου» Χαμενεΐ

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αραγτσί φέρεται να μετέφερε ότι οι συνομιλίες γίνονται με την έγκριση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο νέος ισχυρός παράγοντας στην Τεχεράνη μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Όπως φέρεται να είπε, υπάρχει «συναίνεση και ευλογία» για να κλείσει η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι ιρανικοί όροι.

Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύεται ως έμμεση αναγνώριση της νέας ισορροπίας εξουσίας στο Ιράν, αλλά και ως μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι η ιρανική πλευρά προσέρχεται με πλήρη πολιτική κάλυψη.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι διαφωνίες παραμένουν

Παρά το άνοιγμα του διαύλου επικοινωνίας, οι αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να επανέλθει σε προτάσεις που είχαν τεθεί πριν από τον πόλεμο, όπως η απομάκρυνση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας.

Ωστόσο, απορρίπτει κάθε συζήτηση για τους βαλλιστικούς πυραύλους και δεν δέχεται τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού εντός της επικράτειάς του.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η θέση παραμένει σκληρή, με τον Γουίτκοφ να φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία όσο συνεχίζεται ο εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος.

Όπως έχει διευκρινιστεί, οι δύο πλευρές επιχειρούν να οργανώσουν άμεσα νέα συνάντηση, πιθανόν ακόμη και εντός της εβδομάδας, με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας οριστικής λύσης παραμένει αβέβαιο. Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις τρεις πλευρές, δηλαδή ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Ynet