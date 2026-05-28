Ζαγορά Πηλίου: Νεκρό 9χρονο αγοράκι

Τα αίτια του θανάτου του ανήλικου

ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ 9ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου εννιάχρονο αγοράκι έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 9χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης.

Ζαγορά Πηλίου: Ο θάνατος του 9χρονου

Το εννιάχρονο αγοράκι, μέλος πολύτεκνης οικογένειας η οποία εχει άλλα τρία παιδιά, φέρεται να αντιμετώπιζε παθολογικό πρόβλημα εκ γενετής.

Η μητέρα του επιχείρησε να το ξυπνήσει σήμερα το πρωί προκειμένου να ετοιμαστεί για το σχολείο του, ωστόσο διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ανταποκρινόταν, και κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο προκειμένου να το μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

