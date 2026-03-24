Μοχάμαντ Ζολγκάντρ: Αντικαθιστά τον Λαριτζανί στη θέση του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν

Ποιος είναι ο νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν

The LiFO team
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Ζολγκαντρ έχει διατελέσει διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και έχει υπηρετήσει σε σειρά υψηλόβαθμων θέσεων στον κρατικό μηχανισμό του Ιράν. Μεταξύ άλλων, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής στρατηγικής της δικαστικής εξουσίας για οκτώ χρόνια, έως το 2020.

Επιπλέον, έχει διατελέσει αρχηγός του ενιαίου επιτελείου των Φρουρών της Επανάστασης, υπαρχηγός του παραστρατιωτικού σώματος, καθώς και αναπληρωτής επικεφαλής για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μοχάμαντ Ζολγκάντρ: Νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Ο Μοχάμαντ Ζολγκάντρ διορίστηκε νωρίτερα, σήμερα, νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, που επικαλείται την προεδρία.

Όπως ειπώθηκε, ο Ζολγκαντρ αντικαθιστά τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε -την περασμένη εβδομάδα- από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από IRNA, Al Jazeera

Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
Διεθνή / Σύγκρουση αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη: «Λες και κόπηκε στα δύο» – Ξεκίνησαν οι έρευνες

Δύο πιλότοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η πτήση AC8646 της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, αφήνοντας επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες σοκαρισμένους και εγκλωβισμένους για ώρες
Διεθνή / Πάνω από τα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο με φόντο τη σύγχυση στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, η ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε επικοινωνία με την Ουάσιγκτον
