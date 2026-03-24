Μοχάμαντ Ζολγκάντρ: Αντικαθιστά τον Λαριτζανί στη θέση του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Ζολγκαντρ έχει διατελέσει διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και έχει υπηρετήσει σε σειρά υψηλόβαθμων θέσεων στον κρατικό μηχανισμό του Ιράν. Μεταξύ άλλων, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής στρατηγικής της δικαστικής εξουσίας για οκτώ χρόνια, έως το 2020.

Επιπλέον, έχει διατελέσει αρχηγός του ενιαίου επιτελείου των Φρουρών της Επανάστασης, υπαρχηγός του παραστρατιωτικού σώματος, καθώς και αναπληρωτής επικεφαλής για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου στο υπουργείο Εσωτερικών.

JUST IN: 🇮🇷 Iran appoints Mohammad Bagher Zolghadr as new Secretary of Supreme National Security Council, replacing Ali Larijani. pic.twitter.com/nVVG1EjvVF — BRICS News (@BRICSinfo) March 24, 2026

Μοχάμαντ Ζολγκάντρ: Νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Ο Μοχάμαντ Ζολγκάντρ διορίστηκε νωρίτερα, σήμερα, νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, που επικαλείται την προεδρία.

Όπως ειπώθηκε, ο Ζολγκαντρ αντικαθιστά τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε -την περασμένη εβδομάδα- από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από IRNA, Al Jazeera