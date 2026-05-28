Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκρές μαθήτριες από φωτιά σε κοιτώνα σχολείου

Τουλάχιστον 16 μαθήτριες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου στην περιοχή Γκιλγκίλ της Κένυας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κοιτώνα του σχολείου Utumishi Girls Academy, ενώ οι μαθήτριες κοιμούνταν.

Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε κοιτώνα όπου διέμεναν περίπου 220 μαθήτριες.

Μαθήτριες πήδηξαν από τον πρώτο όροφο

Ο υπουργός Παιδείας της Κένυας Julius Ogamba δήλωσε ότι ο πρώτος όροφος του κτιρίου καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως είπε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά περίπου στις 03:00, όμως μέχρι τότε είχαν ήδη χαθεί ζωές.

Περισσότερες από 70 μαθήτριες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι περισσότερες πήραν εξιτήριο, ενώ επτά παρέμειναν για νοσηλεία.

Συγγενείς μαθητριών που έφτασαν στο σχολείο περιέγραψαν σκηνές πανικού και σύγχυσης.

Parent breaks down in tears asking for daughter's whereabouts after Gilgil school fire kills 16 students.



Η Wambui Nderitu, συγγενής μίας από τις μαθήτριες, δήλωσε ότι αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν από τα παράθυρα.

«Κάποιες που βρίσκονταν στον επάνω όροφο αναγκάστηκαν να πηδήξουν έξω, γι’ αυτό και τραυματίστηκαν», είπε.

Η ίδια ανέφερε στο BBC ότι η συγγενής της επέζησε αλλά υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Κένυα: Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ερευνούν τον χώρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένες μαθήτριες έφυγαν πανικόβλητες από το σχολείο κατά τη διάρκεια της φωτιάς και αναζητούνται ακόμη.

Η περιοχή γύρω από το σχολείο έχει αποκλειστεί και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε γονείς και κηδεμόνες.

Μακρά ιστορία φονικών πυρκαγιών σε σχολεία της Κένυας

Οι φωτιές σε οικοτροφεία σχολείων δεν είναι σπάνιες στην Κένυα και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές τραγωδίες με δεκάδες νεκρούς.

Πολλές από τις πυρκαγιές έχουν αποδοθεί σε εμπρησμούς από μαθητές, συχνά λόγω δυσαρέσκειας για τις συνθήκες διαβίωσης ή την αυστηρή πειθαρχία στα σχολεία.

Άλλες περιπτώσεις συνδέθηκαν με ατυχήματα ή σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Οι αρχές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα επισημάνει προβλήματα όπως ο υπερπληθυσμός στους κοιτώνες, οι κλειδωμένες έξοδοι κινδύνου και η έλλειψη βασικών συστημάτων πυρασφάλειας.

Η πιο πολύνεκρη σχολική φωτιά στην ιστορία της χώρας σημειώθηκε το 2001 στην επαρχία Ματσακός, όταν 67 μαθητές έχασαν τη ζωή τους μετά από εμπρησμό σε κοιτώνα.

Πιο πρόσφατα, το 2024, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη πυρκαγιά σε οικοτροφείο στην κεντρική Κένυα, ενώ αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί και το 2022 και το 2017.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει το υπουργείο Παιδείας της χώρας σε κοινοβουλευτική επιτροπή, καταγράφηκαν 126 περιστατικά εμπρησμών σε σχολεία μόνο μέσα στο 2020.

Έρευνα του 2018 είχε επίσης καταγράψει δεκάδες παρόμοιες επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι Αρχές της Κένυας έχουν καλέσει τους πολίτες να αποφύγουν τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τη νέα τραγωδία στο Γκιλγκίλ.

Με πληροφορίες από BBC

