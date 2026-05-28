Απότομη αλλαγή του καιρού μέσα στην ημέρα: Έρχονται καταιγίδες και μπουρίνια - «Αρκετά επικίνδυνο το νέο 24ωρο»

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, που κατά τόπους θα φτάσουν τους μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και θα είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυτό αναμένεται να αλλάξει από το μεσημέρι και μετά. Προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα περάσει, όπως ανέφερε, μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες θερμοκρασιακές διαφορές.

Η ζέστη που ήδη επικρατεί ήδη χαμηλά, θα συνδυαστεί με τις πιο ψυχρές αέριες μάζες πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μπόρες και ακόμη και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα προς τη βορειοανατολική πλευρά της χώρας, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου.

Ο μετεωρολόγος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δείχνουμε λοιπόν την απαιτούμενη προσοχή, γιατί μπορεί ο καιρός να ξεκινά με ήπιες διαθέσεις και το μεσημέρι να οδηγηθούμε σε αρκετή ζέστη, αλλά στη συνέχεια θα αλλάξει σημαντικά. Θα οδηγηθούμε σε καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους από αργά το απόγευμα και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί».

Καιρός: «Επικίνδυνο 24ωρο ανοίγεται μπροστά μας» - Ο κίνδυνος για πυρκαγιές

Στην παρουσίαση της πρόγνωσης του καιρού, ο μετεωρολόγος, τόνισε ότι από τη στιγμή που θα σημειωθεί αυτή «η σύγκρουση» της πιο θερμής αέριας μάζας με την πιο ψυχρή που αναμένεται να ακολουθήσει, θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι.

Αναλυτικότερα, είπε: «Η σύγκρουση της πιο θερμής αέριας μάζας με την πιο ψυχρή που αναμένεται να ακολουθήσει, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι και από βορρά προς νότο κυρίως από το απόγευμα και μετά. Θα δούμε να μπαίνει ο ΒΔ άνεμος με εντάσεις άρα πρέπει να δοθεί προσοχή και στο θέμα πυρκαγιών. Είναι δυνατό να ευνοηθούν πυρκαγιές προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Και οι κεραυνοί μπορεί να ξεκινήσουν κάποιες πυρκαγιές, άρα είναι αρκετά επικίνδυνο το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας».



