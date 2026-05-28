Πορτογαλία: Θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο - Ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς Κελσίου

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία τόνισε ότι το φαινόμενο μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς Κελσίου στη Μόρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2001.

Καύσωνας στην Πορτογαλία με θερμοκρασίες ρεκόρ

Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόωρο κύμα ζέστης, το οποίο επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Από τις αρχές της εβδομάδας, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι από τις 20 Μαΐου η χώρα βιώνει συνθήκες καύσωνα, με «πολύ μεγάλη πιθανότητα» το φαινόμενο να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή του, το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) προειδοποίησε ότι το τρέχον κύμα ζέστης ενδέχεται να εξελιχθεί στο πιο παρατεταμένο αλλά και το πιο έντονο που έχει καταγραφεί για τον μήνα Μάιο.

Λόγω των επίμονων υψηλών θερμοκρασιών, το μεγαλύτερο μέρος της Πορτογαλίας τέθηκε χθες και σήμερα σε «κίτρινο συναγερμό». Παράλληλα, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Άνα Πάουλα Μάρτινς, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

