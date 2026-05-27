ΕΕ-Αλβανία: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ένταξης - «Είμαστε EU Talibans», δήλωσε ο Έντι Ράμα

Η 8η Διάσκεψη Προσχώρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (26/05) στις Βρυξέλλες υπό την κυπριακή προεδρία, αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο στην πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ένταξη.

Η Αλβανία κατέστη η δεύτερη υποψήφια χώρα, μετά το Μαυροβούνιο το 2024, που εκπληρώνει τα ενδιάμεσα κριτήρια αξιολόγησης για την ομάδα κεφαλαίων «Θεμελιώδη Πεδία», ανοίγοντας έτσι το δρόμο για το προσωρινό κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Στη σύνοδο συμμετείχαν η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κύπρου Μαριλένα Ραουνά, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ

Η εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων για την ομάδα «Θεμελιώδη Πεδία» (που καλύπτει κράτος δικαίου, μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης, λειτουργία δημοκρατικών θεσμών και οικονομικά κριτήρια) δεν είναι τυπική διαδικαστική εξέλιξη. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία διαπραγματεύσεων του 2020, η ομάδα αυτή ανοίγει πρώτη και κλείνει τελευταία, καθορίζοντας τον συνολικό ρυθμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Χωρίς τη χθεσινή απόφαση, κανένα κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να κλείσει σε κανέναν τομέα πολιτικής.

Η Επίτροπος Κος υπενθύμισε τη ραγδαία επιτάχυνση που έχει συντελεστεί, αναφέροντας ότι από την έναρξη της θητείας της Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2024 έως σήμερα έχουν κλείσει 11 κεφάλαια, έναντι μόλις πέντε στα προηγούμενα 11 χρόνια. Επανέλαβε δε τη στήριξη της Κομισιόν στον στόχο της αλβανικής κυβέρνησης για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τα τέλη του 2027.

Σε εμφανώς καλή διάθεση, ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε πως η χώρα του ξεκίνησε με ΑΕΠ κάτω των 10 δισ. ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα € 27 δισ., ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις εκτοξεύθηκαν από € 300-400 εκατ. σε 1,6 δισ. ευρώ το 2025. «Είμαστε EU Talibans» (βλ. φανατικοί υποστηρικτές της ΕΕ), δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Αλβανία δεν έχει «Σχέδιο Β» και δεν πρόκειται να αναζητήσει εναλλακτικές. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η χώρα του «θα είναι μέλος της ΕΕ μέσα σε αυτή τη δεκαετία».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

