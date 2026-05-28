Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο: Χτύπημα στη Βηρυτό για δεύτερη φορά μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικό χτύπημα στη Βηρυτό για δεύτερη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε «με στοχευμένο τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Ali al-Husni, επικεφαλής μονάδας πυραύλων φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής που συνεργάζεται με τη Χεζμπολάχ.

Το χτύπημα σημειώθηκε στη συνοικία Dahieh, προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Βίντεο και εικόνες από την περιοχή έδειξαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται ανάμεσα σε πολυκατοικίες, ενώ κάτοικοι καλούσαν συγγενείς και γείτονες για να διαπιστώσουν αν είναι ασφαλείς.

Το πλήγμα ήρθε λίγες ώρες μετά από νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Τύρος και σε περιοχές ανατολικά της πόλης.

Λίβανος: Εντολές εκκένωσης και νέος φόβος κλιμάκωσης

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περιοχών νότια του ποταμού Ζαχράνι να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας ότι θα επιχειρήσει «με ακραία ισχύ».

Η εντολή εκκένωσης κάλυπτε περίπου 300 πόλεις και χωριά, δηλαδή σχεδόν το 14% της επικράτειας του Λιβάνου, σύμφωνα με το BBC.

Πολλοί από τους κατοίκους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους είναι ήδη εκτοπισμένοι από προηγούμενα χτυπήματα και δυσκολεύονται να βρουν καταφύγιο, καθώς αρκετές δομές φιλοξενίας έχουν γεμίσει.

Η νέα κλιμάκωση απειλεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, στην οποία έχει εμπλακεί ενεργά και η Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη σιιτική οργάνωση ότι παραβιάζει επανειλημμένα την εκεχειρία μέσω επιθέσεων με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και περιοχών κοντά στα σύνορα.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές αποτελούν επίσης παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Θέλουμε μόνο ειρήνη»

Στην πόλη Σαΐντα, βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού μετά από νέο χτύπημα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Μία από τις κατοίκους, η Hanaa Jamaa, δήλωσε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν ενημερώθηκε πως πύραυλος είχε χτυπήσει διαμέρισμα που νοίκιαζε σε οικογένεια.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κτίριο, ανάμεσά τους δύο εκτοπισμένοι και δύο κάτοικοι της περιοχής.

«Δεν είμαστε ούτε με τη Χεζμπολάχ ούτε με το Ισραήλ. Θέλουμε μόνο ειρήνη», είπε κλαίγοντας.

Σύμφωνα με το BBC, συνεργεία διάσωσης στην Τύρο ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις επιχειρήσεις τους επειδή η περιοχή θεωρείται ακόμη επικίνδυνη, ενώ εργαζόμενοι δέχθηκαν τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από τον ισραηλινό στρατό να απομακρυνθούν.

Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί 23 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, όταν η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε αντίποινα για ισραηλινό χτύπημα που, σύμφωνα με το BBC, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία στον Λίβανο και στη συνέχεια προχώρησε σε χερσαίες επιχειρήσεις στον νότο της χώρας.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα και παρατάθηκε δύο φορές, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις.

Φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη

Η νέα επίθεση στη Βηρυτό θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση είχε αποφύγει να πλήξει την πρωτεύουσα του Λιβάνου μετά από σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιστροφή των ισραηλινών επιδρομών στη Βηρυτό αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, τη στιγμή που συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, παραμένει βασικός παράγοντας στη σύγκρουση, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο θεωρεί ότι υπάρχει απειλή από την οργάνωση.

Με πληροφορίες από BBC

