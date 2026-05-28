«The Simpsons»: Σεναριογράφος της σειράς φέρεται να θέτει υποψηφιότητα για τις αμερικανικές εκλογές του 2028

Ο σεναριογράφος των Simpsons που είχε «προβλέψει» την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028.

Ο Dan Greaney έχει γράψει αρκετά επεισόδια της αγαπημένης animated σειράς, μεταξύ των οποίων και εκείνο που συνέβαλε στη φήμη πως οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον.

Το επίμαχο επεισόδιο είναι το «Bart To The Future», στο οποίο η Λίζα γίνεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επεισόδιο, που προβλήθηκε 16 ολόκληρα χρόνια πριν από την προεδρία Τραμπ, η Λίζα λέει στον σύμβουλό της: «Όπως γνωρίζετε, κληρονομήσαμε ένα τεράστιο δημοσιονομικό χάος από τον πρόεδρο Τραμπ».

Η σκηνή αυτή οδήγησε πολλούς θεατές να επιστρέψουν σε παλαιότερα επεισόδια των Simpsons αναζητώντας και άλλες περιπτώσεις όπου τα αστεία της σειράς φαινόταν να «προβλέπουν» το μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομοιότητες ήταν εντυπωσιακές.

Τώρα, ο Greaney φαίνεται έτοιμος να ακολουθήσει τα βήματα του Τραμπ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος εμφανίζεται ντυμένος μάγος και αυτοχαρακτηρίζεται «αυτοανακηρυγμένος προφήτης», προτού αναφερθεί στα πολιτικά προβλήματα των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ, ο Βανς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη τους στη χώρα», είπε. «Για εκείνους υπάρχουν χρήματα, εξουσία και ασφάλεια — όχι όμως για εσάς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στην Αμερική, η κυβέρνηση υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί για όλους. Δημοκρατία για όλους, λογοδοσία για όλους, ευημερία για όλους. Πρέπει να το αποκαταστήσουμε αυτό. Θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά δεν είμαι δικηγόρος. Είμαι απλώς ένας αυτοανακηρυγμένος προφήτης… που πήγε στη Νομική, αποφοίτησε, πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου… Μισό λεπτό! Είμαι δικηγόρος!»

Στη συνέχεια πετά τη στολή του μάγου και εμφανίζεται με κοστούμι, έτοιμος - όπως λέει - για τον Λευκό Οίκο.

«Μπορώ να γίνω πολιτικός!», φωνάζει. «Κατεβαίνω για πρόεδρος. Η πλατφόρμα μου: Αμερική για όλους. Πάμε να το κάνουμε».

Όσο παράξενη κι αν φαίνεται η ανακοίνωση, ο Greaney είναι από τους πρώτους που γνωστοποίησαν επίσημα την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του 2028.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο Instagram, ο κωμικός συγγραφέας φαίνεται να υποστηρίζει την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την επιστροφή σε «ηθικές αξίες». Σε ανακοίνωση της καμπάνιας του αναφέρεται ότι:

«Η πλατφόρμα του περιλαμβάνει την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, μαζί με προοδευτικές πολιτικές όπως η καθολική υγειονομική περίθαλψη και το Green New Deal, υπό την κεντρική ιδέα μιας Αμερικής που λειτουργεί για όλους».

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο Τραμπ δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, καθώς κανένας πρόεδρος δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει περισσότερες από δύο θητείες. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας, δηλώνοντας πέρυσι ότι «θα του άρεσε πολύ» να το κάνει.

Μάλιστα, η Trump Organization έχει ήδη κυκλοφορήσει κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Trump 2028», δίνοντας την εντύπωση ότι προωθεί πιθανή νέα υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές.

Με πληροφορίες από euronews.com