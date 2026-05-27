Καύσωνας στη Βρετανία: Νεκρά πέντε παιδιά που πήγαν για κολύμπι - Συνεχείς προειδοποιήσεις από τους ειδικούς

Πέντε παιδιά που πήγαν για κολύμπι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα, με θερμοκρασίες που για αυτή την εβδομάδα, έσπασαν κάθε ρεκόρ.

Ο Βασιλικός Εθνικός Οργανισμός Διάσωσης (RNLI) προειδοποίησε για τον «μεγάλο» και «πραγματικό κίνδυνο» που ενέχει το κολύμπι σε ανοιχτά νερά κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Αυτό συμβαίνει αφότου η Βρετανία πέρασε πέντε ημέρες ασυνήθιστα ζεστού κύματος ζέστης για την εποχή, με την Τρίτη να καταγράφεται ως η πιο ζεστή ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, «σπάζοντας το ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα», όπως σχολιάζει το Sky News.

Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 29°C την Τετάρτη, πριν από μια σύντομη επιστροφή στους 30°C την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι πιο ήπιο.

Καύσωνας στη Βρετανία: Νεκρό 12χρονο αγόρι στον ποταμό Ριμπλ

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λανκασάιρ, ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του την Τρίτη, την ώρα που κολυμπούσε με φίλους του σε ποτάμι. Αυτό είναι το πέμπτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του κύματος ζέστης.

Η αστυνομία έλαβε κλήση λίγο μετά τις 14:00, σύμφωνα με την οποία το αγόρι είχε μπει στον ποταμό Ριμπλ, στην περιοχή Ρίμπτσεστερ.

«Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή της υποβρύχιας μονάδας της Αστυνομίας του Λανκασάιρ και συναδέλφων από την Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Λανκασάιρ, ενώ υποστήριξη παρείχαν και οι συνάδελφοι από τη Βορειοδυτική Υπηρεσία Ασθενοφόρων», δήλωσε εκπρόσωπος.

Η σορός, η οποία όπως πιστεύουν οι αρχές ανήκει στο 12χρονο παιδί, ανασύρθηκε από τον ποταμό γύρω στις 7.50 μ.μ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος.

Καύσωνας στη Βρετανία: Νεκροί νεαροί

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η σορός ενός ακόμη εφήβου ανασύρθηκε από τα νερά του Rother Valley Country Park κοντά στο Σέφιλντ, μετά την εξαφάνισή του, σύμφωνα με την Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Μια ειδική επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησε μετά από αναφορές στις 6.50 μ.μ. της Δευτέρας ότι ο νεαρός μπήκε στο νερό, αλλά κανείς δεν τον είδε να βγαίνει.

Την Κυριακή, εντοπίστηκε ακόμη μία σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ανεύρεση ενός αγοριού που βρέθηκε σε κίνδυνο σε μια λίμνη στο Λίνκολν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στη λίμνη Swanholme στις 2.30 μ.μ. την Κυριακή, μετά από αναφορές ότι ο 15χρονος Declan Sawyer μπήκε στο νερό και αγνοούνταν.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 13χρονος έφηβος έχασε τη ζωή του αφού βρέθηκε σε κίνδυνο στο φράγμα Leadbeater, κοντά στο Χάλιφαξ του Δυτικού Γιορκσάιρ.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε ότι ο έφηβος ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ίδιο απόγευμα, ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών πέθανε από καρδιακή ανακοπή αφού μπήκε στη θάλασσα στην παραλία Tregirls, στο Padstow, για να βοηθήσει δύο μέλη της οικογένειάς του που είχαν βρεθεί σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Τα δύο μέλη της οικογένειας διασώθηκαν από περαστικούς.

Το βράδυ της Δευτέρας, ανασύρθηκε από τα νερά του υδάτινου πάρκου Kingsbury, στο Γουόρικσαϊρ, η σορός μιας έφηβης.

Τέλος, στην κομητεία του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, ένας άλλος έφηβος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Καύσωνας στη Βρετανία: Το κρύο νερό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο

Η RNLI ανέφερε την Τρίτη ότι, ενώ οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον Μάιο κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η θερμοκρασία του νερού παρέμεινε χαμηλή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θερμικό σοκ από το κρύο νερό, μια αντίδραση που προκαλεί τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και την αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Η φιλανθρωπική οργάνωση δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Ενώ η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή, η θάλασσα παραμένει κρύα και το σοκ από το κρύο νερό εξακολουθεί να αποτελεί πολύ πραγματικό κίνδυνο. Με πολλούς μαθητές να απολαμβάνουν τις διακοπές του εξαμήνου, η φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με τη διάσωση ανθρώπων προτρέπει όλους (τους πολίτες) να προσέχουν την ασφάλειά τους».

Καύσωνας στη Βρετανία: Πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία

Σε ανάρτησή της στο X, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε: «Η σημερινή μέρα είναι πλέον η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ τόσο για την Αγγλία όσο και για την Ουαλία, με τους Kew Gardens να φτάνουν προσωρινά τους 35,1 °C και το Bute Park του Κάρντιφ τους 32,9 °C».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι και το αεροδρόμιο του Χίθροου κατέγραψε προσωρινά 35 °C.

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 5 μ.μ. της Πέμπτης, με προειδοποιήσεις κίτρινου επιπέδου σε ισχύ στις περιοχές East Midlands, West Midlands, East of England, Λονδίνο, South East και South West. Οι προειδοποιήσεις κίτρινου επιπέδου σημαίνουν ότι είναι πιθανές «σημαντικές επιπτώσεις» στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των θανάτων ευάλωτων ατόμων.

Οι περιοχές Βορειοανατολικής Αγγλίας, Βορειοδυτικής Αγγλίας, καθώς και του Γιορκσάιρ και του Χάμπερ βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να σημειωθούν σημαντικές επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Τη Δευτέρα, οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της αργίας προκάλεσαν επίσης την εκδήλωση πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Άρθουρς Σιτ στο Εδιμβούργο.

Με πληροφορίες από Sky News