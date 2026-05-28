Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο Κιάνου Ριβς ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή να δείξει επιείκεια στον Καρλ Ρινς, τον σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απάτη 11 εκατ. δολαρίων σε βάρος του Netflix.

Ο Ριβς έστειλε επιστολή στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ενόψει της ανακοίνωσης της ποινής του Ρινς στις 29 Ιουνίου. Ο ηθοποιός, που συνεργάστηκε μαζί του στο 47 Ronin και παρέμεινε φίλος του μετά την αποτυχία της ταινίας στο box office, τον περιγράφει ως «εξαιρετικό καλλιτέχνη» και ζητά επιείκεια.

Η υπόθεση αφορά το White Horse, μια φιλόδοξη σειρά επιστημονικής φαντασίας που είχε αναλάβει ο Ρινς για το Netflix και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο σκηνοθέτης πήρε 11 εκατ. δολάρια από την πλατφόρμα και χρησιμοποίησε τα χρήματα για προσωπικές δαπάνες και επενδύσεις, αντί να τα διαθέσει στην παραγωγή.

Η δικογραφία περιλαμβάνει λεπτομέρειες που μοιάζουν με σκοτεινή σάτιρα της streaming εποχής: επενδύσεις σε crypto, αγορές πολυτελείας, ακριβά αυτοκίνητα, περισσότερες από 480 παραγγελίες σε Postmates και Uber Eats, αλλά και ένα χειροποίητο σουηδικό στρώμα αξίας 439.000 δολαρίων.

Ο Ρινς κρίθηκε ένοχος τον Δεκέμβριο για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες οικονομικές συναλλαγές. Η υπεράσπισή του ζητά ποινή χωρίς φυλάκιση, ενώ οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να καταθέσουν τη δική τους πρόταση μέσα στον Ιούνιο.

Στην επιστολή του, ο Ριβς δεν αμφισβητεί την απόφαση του δικαστηρίου. Προσπαθεί, όμως, να δώσει μια προσωπική εικόνα για τον Ρινς, γράφοντας ότι μιλά ως καλλιτεχνικός συνομιλητής και φίλος του, όχι ως ψυχολόγος ή θεραπευτής.

Ο ηθοποιός αναφέρει ότι, κατά τη γνώμη του, ο Ρινς έχει την τάση να αυτοϋπονομεύεται, διευρύνοντας υπερβολικά την κλίμακα και τις απαιτήσεις όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί. «Δεν το γράφω για να μειώσω αυτό για το οποίο κρίθηκε ένοχος», σημειώνει ο Ριβς, αλλά ως πιθανή εξήγηση για το πώς έφτασε εκεί.

Ο Ριβς είχε στηρίξει το White Horse από νωρίς. Στέλεχος του Netflix κατέθεσε στη δίκη ότι η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως στο project αφού διάβασε το σενάριο στο σπίτι του ηθοποιού. Ο ίδιος είχε λειτουργήσει ως μέντορας και αρχικός επενδυτής της σειράς.

Στην επιστολή του, ο Ριβς γράφει ότι το White Horse, όπως το είχε δει σε ημιτελή μορφή, ήταν ένα «εξαιρετικό και οραματικό έργο τέχνης». Άλλες επιστολές υποστήριξης, από συγγενείς και φίλους του Ρινς, κάνουν λόγο για περίοδο σοβαρής ψυχολογικής αστάθειας την εποχή που γυριζόταν η σειρά.

Το Netflix ζητά την επιστροφή των 11 εκατ. δολαρίων, καθώς και επιπλέον νομικά έξοδα που σχετίζονται με την υπόθεση. Η υπεράσπιση του Ρινς υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι υπερβολικές και ότι ο επαγγελματικός και προσωπικός αντίκτυπος της υπόθεσης έχει ήδη υπάρξει καταστροφικός.

Η ποινή του Καρλ Ρινς αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου.

με στοιχεία από Variety