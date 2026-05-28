ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

The LiFO team
The LiFO team
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του Facebook Twitter
φωτογραφία: Bauer-Griffin
0

Ο Κιάνου Ριβς ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή να δείξει επιείκεια στον Καρλ Ρινς, τον σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απάτη 11 εκατ. δολαρίων σε βάρος του Netflix.

Ο Ριβς έστειλε επιστολή στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ενόψει της ανακοίνωσης της ποινής του Ρινς στις 29 Ιουνίου. Ο ηθοποιός, που συνεργάστηκε μαζί του στο 47 Ronin και παρέμεινε φίλος του μετά την αποτυχία της ταινίας στο box office, τον περιγράφει ως «εξαιρετικό καλλιτέχνη» και ζητά επιείκεια.

Η υπόθεση αφορά το White Horse, μια φιλόδοξη σειρά επιστημονικής φαντασίας που είχε αναλάβει ο Ρινς για το Netflix και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο σκηνοθέτης πήρε 11 εκατ. δολάρια από την πλατφόρμα και χρησιμοποίησε τα χρήματα για προσωπικές δαπάνες και επενδύσεις, αντί να τα διαθέσει στην παραγωγή.

Η δικογραφία περιλαμβάνει λεπτομέρειες που μοιάζουν με σκοτεινή σάτιρα της streaming εποχής: επενδύσεις σε crypto, αγορές πολυτελείας, ακριβά αυτοκίνητα, περισσότερες από 480 παραγγελίες σε Postmates και Uber Eats, αλλά και ένα χειροποίητο σουηδικό στρώμα αξίας 439.000 δολαρίων.

Ο Ρινς κρίθηκε ένοχος τον Δεκέμβριο για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες οικονομικές συναλλαγές. Η υπεράσπισή του ζητά ποινή χωρίς φυλάκιση, ενώ οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να καταθέσουν τη δική τους πρόταση μέσα στον Ιούνιο.

Στην επιστολή του, ο Ριβς δεν αμφισβητεί την απόφαση του δικαστηρίου. Προσπαθεί, όμως, να δώσει μια προσωπική εικόνα για τον Ρινς, γράφοντας ότι μιλά ως καλλιτεχνικός συνομιλητής και φίλος του, όχι ως ψυχολόγος ή θεραπευτής.

Ο ηθοποιός αναφέρει ότι, κατά τη γνώμη του, ο Ρινς έχει την τάση να αυτοϋπονομεύεται, διευρύνοντας υπερβολικά την κλίμακα και τις απαιτήσεις όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί. «Δεν το γράφω για να μειώσω αυτό για το οποίο κρίθηκε ένοχος», σημειώνει ο Ριβς, αλλά ως πιθανή εξήγηση για το πώς έφτασε εκεί.

Ο Ριβς είχε στηρίξει το White Horse από νωρίς. Στέλεχος του Netflix κατέθεσε στη δίκη ότι η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως στο project αφού διάβασε το σενάριο στο σπίτι του ηθοποιού. Ο ίδιος είχε λειτουργήσει ως μέντορας και αρχικός επενδυτής της σειράς.

Στην επιστολή του, ο Ριβς γράφει ότι το White Horse, όπως το είχε δει σε ημιτελή μορφή, ήταν ένα «εξαιρετικό και οραματικό έργο τέχνης». Άλλες επιστολές υποστήριξης, από συγγενείς και φίλους του Ρινς, κάνουν λόγο για περίοδο σοβαρής ψυχολογικής αστάθειας την εποχή που γυριζόταν η σειρά.

Το Netflix ζητά την επιστροφή των 11 εκατ. δολαρίων, καθώς και επιπλέον νομικά έξοδα που σχετίζονται με την υπόθεση. Η υπεράσπιση του Ρινς υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι υπερβολικές και ότι ο επαγγελματικός και προσωπικός αντίκτυπος της υπόθεσης έχει ήδη υπάρξει καταστροφικός.

Η ποινή του Καρλ Ρινς αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου.

με στοιχεία από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
THE LIFO TEAM
Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Πολιτισμός / Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
THE LIFO TEAM
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Πολιτισμός / Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
THE LIFO TEAM
Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Πολιτισμός / Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
THE LIFO TEAM
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Πολιτισμός / Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Πολιτισμός / Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Πολιτισμός / Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
 
 