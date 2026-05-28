Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu για επικίνδυνα προϊόντα

Η Κομισιόν εντόπισε προϊόντα που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για τους καταναλωτές, έπειτα από έρευνα 19 μηνών στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας της.

Η έρευνα της Κομισιόν διήρκεσε 19 μήνες και, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην Temu εντοπίστηκαν παιδικά παιχνίδια με αποσπώμενα κομμάτια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό, αλυσίδες πιπίλας που εγκυμονούσαν κίνδυνο στραγγαλισμού και κοσμήματα που περιείχαν επικίνδυνα μέταλλα όπως μόλυβδο.

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης φορτιστές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία, καθώς και ρούχα που περιείχαν απαγορευμένες χημικές ουσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε επίσης την εταιρεία για ανεπαρκείς ελέγχους στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας και των συστημάτων προώθησης προϊόντων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αλγόριθμοι προτάσεων και οι διαφημίσεις μέσω influencers ενδέχεται να ενισχύουν τη διάδοση παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων.

Temu: Ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα του DSA

Το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα βάσει του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA).

Ο νόμος εφαρμόζεται στις μεγαλύτερες τεχνολογικές πλατφόρμες από το 2024 και προβλέπει πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας.

Η Temu διαθέτει περίπου 130 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές της.

Με πληροφορίες από Guardian

