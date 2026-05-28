Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία 60 ημερών

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται πως κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο προβλέπει παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφεραν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μία περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών, δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Τεχεράνης.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο άρσης ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων, ενώ βρίσκονται σε συζήτηση και πακέτα οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση.

Axios reports the U.S. and Iran have reached a tentative deal pending President Trump’s final approval. Reported terms include unrestricted shipping through the Strait of Hormuz with no tolls, an Iranian pledge not to pursue nuclear weapons, a… — Open Source Intel (@Osint613) May 28, 2026

ΗΠΑ - Ιράν: Η πρόταση υπουργού του Τραμπ

Την ίδια ώρα, ένας υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να εντείνουν την πίεση στις αρχές της Τεχεράνης.

«Θα κόψουμε την πρόσβαση δύο ιρανικών αεροπορικών εταιρειών σε χώρους προσγείωσης, στον ανεφοδιασμό με καύσιμα και στην πώληση εισιτηρίων», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ένα μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν ανέφερε ονόματα ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενέταξαν τις αεροπορικές εταιρείες Iran Air και Mahan Air στον κατάλογό τους με οργανώσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να απαγορεύσουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις και σε Αμερικανούς πολίτες να συνεργάζονται μαζί τους.

ΗΠΑ - Ιράν: «Σθεναρή απάντηση» υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Η αμερικανική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC), υπό την εξουσία του Σκοτ Μπέσεντ, διευρύνει πολύ συχνά τη μαύρη λίστα της που συνδέεται με το Ιράν στοχεύοντας να καταστήσει μη βιώσιμη την κατάσταση για τους κυβερνώντες στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιραν, προειδοποίησαν σήμερα τις ΗΠΑ ότι θα υπάρξει «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας επίθεσης, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας.

«Αν αυτή η ενέργεια επαναληφθεί, ο αμερικανικός στρατός θα εκτεθεί σε μια σθεναρή απάντηση». ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο Sepah News.

Με πληροφορίες από Axios