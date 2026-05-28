ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία: Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Άγνωστο παραμένει εάν ο δράστης έχει συλληφθεί

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Συναγερμός σήμανε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, βορειοδυτικά της Ζυρίχης στην Ελβετία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φέρεται να φώναζε «ο Θεός είναι μεγάλος» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Στον σταθμό έσπευσαν δεκάδες αστυνομικοί και διασώστες, ενώ ασθενοφόρα και περιπολικά απέκλεισαν την περιοχή.

Μάρτυρας που μίλησε σε τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά από ομάδα μαθητών που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ παραμένει άγνωστη και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Διεθνή / Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Η Piper Rockelle μεγάλωσε ως παιδί-σταρ του YouTube, έγινε εμπορικό πρόσωπο πριν ενηλικιωθεί και τώρα βγάζει εκατομμύρια στο OnlyFans. Η ιστορία της δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά μια ολόκληρη μηχανή που έμαθε πρώτα να πουλά την παιδικότητα και μετά την ενηλικίωσή της.
THE LIFO TEAM
THE SIMPSONS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διεθνή / «The Simpsons»: Σεναριογράφος της σειράς φέρεται να θέτει υποψηφιότητα για τις αμερικανικές εκλογές του 2028

Ο Dan Greaney, βραβευμένος με Emmy, είχε γράψει το επεισόδιο, με τίτλο «Bart To The Future», το οποίο «προέβλεψε» την προεδρία του Τραμπ 16 χρόνια πριν αυτή γίνει πραγματικότητα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΗΠΑ ΚΕΝΥΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / NYT: Η κυβέρνηση Τραμπ θα στέλνει στην Κένυα Αμερικανούς που εκτέθηκαν στον Έμπολα

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, οι οποίες μετέφεραν πολίτες και υγειονομικούς πίσω στις ΗΠΑ για νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες υψηλής ασφάλειας
THE LIFO TEAM
GEN Z JONATHAN HAIDT NYU

Διεθνή / «Προστατεύστε την προσοχή σας»: Το μήνυμα του Jonathan Haidt στους αποφοίτους της Gen Z

Μιλώντας στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο κοινωνικός ψυχολόγος κάλεσε τους νέους να προστατεύσουν την προσοχή τους από την ψηφιακή υπερφόρτωση και να επενδύσουν περισσότερο στις πραγματικές εμπειρίες και σχέσεις
THE LIFO TEAM
 
 