Αεροπορική εταιρεία δεν επέτρεψε σε αγόρι με Τουρέτ να επιβιβαστεί σε πτήση - Ο λόγος

Ένοπλοι αστυνομικοί οδήγησαν έναν 13χρονο με σύνδρομο Τουρέτ έξω από το αεροδρόμιο, αφού φώναξε «βόμβα».

Η British Airways (BA) αρνήθηκε στον Μέισον και την οικογένειά του, από το Χάργουιτς του Έσσεξ, την επιβίβαση σε πτήση με προορισμό την Ισπανία στην πύλη αναχώρησης, λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.

Ο πατέρας του, ο Μάρτιν, 39 ετών, είπε ότι η «φρικτή» εμπειρία στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου το Σάββατο τον έκανε να δακρύσει και κατηγόρησε την αεροπορική εταιρεία για διάκριση.

Μια εκπρόσωπος της BA δήλωσε ότι ήταν «μια εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και οδυνηρή κατάσταση», προσθέτοντας ότι η κατάσταση του Μέισον δεν ήταν ο λόγος για την απόφασή της.

«Λόγω μιας σειράς παραγόντων, ελήφθη η απόφαση να μην επιτραπεί στην ομάδα να ταξιδέψει με την πτήση», είπε.

Απαγορεύτηκε η είσοδος σε ανήλικο με Τουρέτ σε πτήση

Η οικογένεια, η οποία ξόδεψε 4.000 λίρες για τις πτήσεις μιας ομάδας 10 ατόμων, προειδοποίησε το προσωπικό της BA την προηγούμενη μέρα για το τι ενδέχεται να πει ο Μέισον, καθώς ήταν αγχωμένος για την πτήση.

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευρολογική πάθηση που προκαλεί στους πάσχοντες ακούσιους ήχους ή κινήσεις, γνωστές ως τικ.

Ο Μάρτιν είπε ότι όλα πήγαν «απρόσκοπτα» μέχρι που έφτασαν στην πύλη, παρά το γεγονός ότι ο Μέισον, ο οποίος είχε μαζί του την επιστολή διάγνωσης, φώναζε τη λέξη «βόμβα» αρκετές φορές.

Καθώς προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στην πτήση, ένας υπεύθυνος τους αρνήθηκε την είσοδο και, σε ένα βίντεο είπε: «Δεν τον απορρίπτουμε επειδή έχει αναπηρία. Τον απορρίπτουμε επειδή υπήρξε απειλή ότι έχει βόμβα στην τσάντα του».

Ο Μάρτιν δήλωσε στο BBC: «Όλοι είχαν δάκρυα στα μάτια, γιατί περιμέναμε αυτές τις διακοπές εδώ και πολύ καιρό».

Ένοπλοι αστυνομικοί συνόδευσαν τον Μέισον έξω από το αεροδρόμιο μαζί με τον πατέρα του, τη μητέρα του Γκέμα, 36 ετών, και την ενός έτους αδελφή του, Αριέλα.

Αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε ξενοδοχείο πριν πληρώσουν 2.400 λίρες για νέες πτήσεις με τη Vueling την Κυριακή.

Η οικογένεια κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της

Ωστόσο, η 16χρονη αδελφή του Μέισον, Λέιλα, είχε τη δυνατότητα να επιβιβαστεί στην πτήση μαζί με φίλους της οικογένειας.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά έβαλα τα κλάματα», είπε ο Μάρτιν.

«Και η γυναίκα μου έκλαιγε με λυγμούς για τον Μέισον, καθώς περίμενε με ανυπομονησία αυτές τις διακοπές εδώ και πάρα πολύ καιρό».

«Το να τον πάμε μέχρι το check-in και μετά να μας διώξουν ήταν απλά σπαρακτικό για το καημένο το παιδί. Ήταν απολύτως φρικτό».

Η οικογένεια έχασε την πρώτη μέρα των διακοπών της, αλλά κατάφερε να φτάσει στο Αλικάντε την Κυριακή.

Είπαν ότι ήταν σημαντικό να φτάσουν εκεί, ώστε ο Μέισον να καταλάβει ότι «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους άλλους» και εξέφρασαν την ελπίδα ότι το προσωπικό της BA θα αντλήσει διδάγματα από το περιστατικό που είδαν.

Με πληροφορίες από BBC