Λευκάδα: Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό σκάφος-drone

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ

Στα χέρια του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο drone (USV) που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλιείς.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται για το συμβάν στη Λευκάδα το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το θέμα την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, είναι ουκρανικής κατασκευής. Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, πρόκειται για στρατιωτικό θαλάσσιο drone που έφερε μεγάλο φορτίο εκρηκτικών. 

Ως πολύ σοβαρό είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τύπο Magura V3, ωστόσο το ακριβές μοντέλο δεν έχει γίνει γνωστό. 

Λευκάδα: Τι είχε πει ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό drone

«Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στο θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε πριν από μερικές ημέρες στη Λευκάδα.

Tην παραπάνω δήλωση έκανε ο κ. Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Ουκρανού ομολόγου του.

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, «είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» που «επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια:

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Επίσης, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Αλλά κυρίως την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και, με την παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, για δεδομένα που αφορούν το θαλάσσιο drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Σαφώς, αυτό είναι ένα ουκρανικό USV (θαλάσσιο drone).

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

