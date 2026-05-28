Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ «χτυπούν αμυντικά» και η Τεχεράνη απαντά

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται ξανά, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε νέες επιθέσεις, μερικές ώρες μετά τα σενάρια περί πιθανής συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς, μια στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για την τοποθεσία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα, το Κουβέιτ, το οποίο φιλοξενεί αμερικανική αεροπορική βάση, ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά του συστήματα αναχαίτιζαν «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones», χωρίς όμως να διευκρινίσει από πού προέρχονταν.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις ούτε από τις οικονομικές συνέπειες που προκαλεί ο έλεγχος του Ιράν στη βασική εμπορική θαλάσσια οδό ούτε από την πολιτική πίεση ενόψει των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η σειρά επιθέσεων, απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έγιναν στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

ΗΠΑ: «Καθαρά αμυντικές» οι επιθέσεις στο Ιράν

Η εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς επλήγη τη στιγμή που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πέμπτο drone, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom). Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στα ανατολικά της πόλης.

Η Centcom χαρακτήρισε τις ενέργειές της ως «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας».

Ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης «που αποτελούσαν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ».

Ιράν: Αλλεπάλληλες επιθέσεις «αυτοάμυνας» από τις ΗΠΑ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ακόμη μια σειρά επιθέσεων «αυτοάμυνας» όπως τις χαρακτηρίζουν, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο νότιο Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων στοχοποιήθηκαν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, όπου χιλιάδες εμπορικά τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα εξαιτίας της σύγκρουσης.

Η Centcom δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν ως στόχο «την προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που προέρχονται από τις ιρανικές δυνάμεις».

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην «Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου» - τον ιρανικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την είσπραξη τελών από τα πλοία που διέρχονται από από τα Στενά του Ορμούζ.

Οποιοδήποτε πλοίο καταβάλλει τέλη στην εν λόγω αρχή θα μπορούσε επίσης να «εκτεθεί στον κίνδυνο κυρώσεων», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δήλωσή του.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, με το κλείσιμό του να έχει επηρεάσει τη διεθνή αγορά καυσίμων.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εισπράττει τέλη για «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» και ότι θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την κυκλοφορία πλοίων στη θαλάσσια οδό.

ΗΠΑ για Ιρανική τηλεόραση: «Απόλυτο επινόημα» το δήθεν προσχέδιο συμφωνίας

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, «δεν αληθεύει».

Χαρακτήρισε το αναφερόμενο μνημόνιο ως «απόλυτο επινόημα».

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.



Με πληροφορίες από BBC, Reuters