ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νεπάλ: Αμερικανός κατέρριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης στο Έβερεστ

Το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ ήταν 10 ώρες και 56 λεπτά

The LiFO team
The LiFO team
ΕΒΕΡΕΣΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΕΚΟΡ Facebook Twitter
Ο Τάιλερ Άντριους. Φωτ. αρχείου: Tyler Andrews
0

Ο Αμερικανός αλπινιστής Τάιλερ Άντριους κατέρριψε σήμερα το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης στο Έβερεστ -με τη χρήση οξυγόνου- διανύοντας σε λιγότερο από 10 ώρες τη διαδρομή που οδηγεί από τον καταυλισμό βάσης (5.364 μέτρα) στην κορυφή (8.848 μέτρα), σύμφωνα με την ομάδα του.

«Έφθασε στην κορυφή μέσα σε μόνο 9 ώρες και 55 λεπτά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο σέρπα Ντέιβιντ Στίβεν, υπεύθυνος της εταιρίας Asia Trekking, διοργανώτριας της αποστολής.

Το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ το είχε ο Νεπαλέζος σέρπα Λάκπα Γκέλου, που έφθασε το 2003 στην «κορυφή του κόσμου» ακολουθώντας τη ίδια διαδρομή σε 10 ώρες και 56 λεπτά.

Η ανάβαση στο Έβερεστ

Σύμφωνα με την Asian Trekking, ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση μόνος τους, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής.

Περισσότεροι από 950 ορειβάτες, σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ, έχουν καταφέρει να φθάσουν στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη κατά την εαρινή περίοδο ανάβασης που ξεκίνησε στις 13 Μαΐου, με τον αριθμό αυτό να οδεύει προς επίπεδο ρεκόρ χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, ο μεγαλύτερος αριθμός αναβάσεων στο Έβερεστ σε μία μόνο περίοδο ήταν έως τώρα 872, ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019.

Αρκετά ακόμα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί φέτος, όπως αυτό του μεγαλύτερου αριθμού αναβάσεων σε ένα μόνο ταξίδι (275, στις 21 Μαΐου) και αυτό του αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν από τις αρχές σε ξένους (494).

Πέντε ορειβάτες -δύο Ινδοί και τρεις Νεπαλέζοι- έχασαν φέτος τη ζωή τους στις πλαγιές του Έβερεστ. Το 2023 -η σεζόν με τα περισσότερα θύματα- 18 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΧΑΜΕΝΕΙ

Διεθνή / Χαμενεΐ μετά τις νέες επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ: «Το σχέδιο του εχθρού είναι να δημιουργήσει διχασμούς για να αντισταθμίσει τις ήττες»

Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο με νεκρούς - Προειδοποιήσεις της Τεχεράνης μετά τα «αμυντικά» χτυπήματα των ΗΠΑ και παρέμβαση Κάλας για «πολύ επικίνδυνη ζώνη»
THE LIFO TEAM
Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Διεθνή / Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Η Piper Rockelle μεγάλωσε ως παιδί-σταρ του YouTube, έγινε εμπορικό πρόσωπο πριν ενηλικιωθεί και τώρα βγάζει εκατομμύρια στο OnlyFans. Η ιστορία της δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά μια ολόκληρη μηχανή που έμαθε πρώτα να πουλά την παιδικότητα και μετά την ενηλικίωσή της.
THE LIFO TEAM
THE SIMPSONS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διεθνή / «The Simpsons»: Σεναριογράφος της σειράς φέρεται να θέτει υποψηφιότητα για τις αμερικανικές εκλογές του 2028

Ο Dan Greaney, βραβευμένος με Emmy, είχε γράψει το επεισόδιο, με τίτλο «Bart To The Future», το οποίο «προέβλεψε» την προεδρία του Τραμπ 16 χρόνια πριν αυτή γίνει πραγματικότητα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΗΠΑ ΚΕΝΥΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / NYT: Η κυβέρνηση Τραμπ θα στέλνει στην Κένυα Αμερικανούς που εκτέθηκαν στον Έμπολα

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, οι οποίες μετέφεραν πολίτες και υγειονομικούς πίσω στις ΗΠΑ για νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες υψηλής ασφάλειας
THE LIFO TEAM
 
 