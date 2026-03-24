NYT: Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας βλέπει «ιστορική ευκαιρία» στην περιοχή με τη συνέχεια των εχθροπραξιών

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Τραμπ με μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο / Politico Pool
Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να πιέζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, θεωρώντας ότι η τρέχουσα σύγκρουση αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Σαουδάραβας ηγέτης έχει τονίσει σε επανειλημμένες συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι την αποδυνάμωση ή και ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τον Κόλπο.

Παρόμοια εκτίμηση για τον ρόλο του Ιράν έχει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τους New York Times. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι οι δύο χώρες βλέπουν διαφορετικά το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της Τεχεράνης.

NYT: Πώς θα άλλαζε την περιοχή ένα αποδυναμωμένο Ιράν

Για το Ισραήλ, ένα αποδυναμωμένο Ιράν, ακόμη και σε εσωτερική κρίση, θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατηγικό όφελος. Αντίθετα, για τη Σαουδική Αραβία, η κατάρρευση του ιρανικού κράτους θα αποτελούσε άμεση απειλή ασφάλειας, λόγω πιθανής ανεξέλεγκτης δράσης στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών ομάδων.

Παράλληλα, ανησυχία εκφράζεται τόσο σε Ριάντ όσο και στην Ουάσινγκτον ότι η παράταση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις από το Ιράν, ιδιαίτερα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Ήδη, επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ

Ο Τραμπ εμφανίζεται να ταλαντεύεται μεταξύ αποκλιμάκωσης και κλιμάκωσης. Από τη μία πλευρά, έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης.

Από την άλλη, εξετάζει σοβαρά στρατιωτικές επιλογές, όπως επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χαργκ, βασικού κόμβου της ιρανικής πετρελαϊκής υποδομής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει προτείνει ακόμη και χερσαίες επιχειρήσεις για την αποδυνάμωση της Τεχεράνης.

Πάντως, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, καθώς η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρότι διαθέτει εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς, αυτές έχουν επίσης δεχθεί επιθέσεις. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες σε περίπτωση παρατεταμένου αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα, ο πρίγκιπας βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις ενόψει του σχεδίου «Vision 2030», που στοχεύει στον μετασχηματισμό της σαουδαραβικής οικονομίας. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια.

Με πληροφορίες από New York Times

