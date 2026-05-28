Tomorrowland: Ανθρώπινο λάθος πίσω από τη φωτιά που κατέστρεψε την κεντρική σκηνή

Η τεράστια φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ Tomorrowland το καλοκαίρι του 2025 πιθανότατα προκλήθηκε από κακή σύνδεση φλογοβόλου που λειτουργούσε με αιθανόλη.

Την αποκάλυψη έκανε ο Μίχιελ Μπιρς, συνιδρυτής και επικεφαλής του Tomorrowland, μιλώντας στο ολλανδικό podcast «De Machine», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «ανθρώπινο λάθος».

Ως προς το χρονικό, η φωτιά στο Tomorrowland ξέσπασε στις 16 Ιουλίου 2025, μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη του διάσημου φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, στον χώρο De Schorre στο Βέλγιο. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η γιγαντιαία κατασκευή της κεντρικής σκηνής καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Tomorrowland: «Διέρρευσε πολλή αιθανόλη» και προκάλεσε τη φωτιά

Ωστόσο, οι διοργανωτές κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να στήσουν μια μικρότερη σκηνή, επιτρέποντας στο φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της έρευνας, η φωτιά ξεκίνησε από φλογοβόλο αιθανόλης που δεν είχε συνδεθεί σωστά, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πάνω σε διάφορα υλικά της σκηνής.

«Διέρρευσε πολλή αιθανόλη πάνω σε διάφορα υλικά και αυτά πήραν φωτιά», ανέφερε ο Μπιρς. Όπως εξήγησε, η ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που έλιωσε ακόμα και ο μεταλλικός σκελετός της σκηνής.

«Το ατσάλι έλιωσε και λύγισε εντελώς. Ο χάλυβας λιώνει μόνο στους 1.200 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και μετά καταστρέφονται τα πάντα: οθόνες, σκηνικά, φώτα, λέιζερ, ήχος. Μέσα σε 40 λεπτά είχε χαθεί ολόκληρη η σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Παρότι οι δηλώσεις του συνιδρυτή του Tomorrowland ενισχύουν το συγκεκριμένο σενάριο, η εισαγγελία της Αμβέρσας ξεκαθαρίζει ότι η δικαστική έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και επίσημα τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Tomorrowland: Στα 60 εκατ. ευρώ το κόστος της καταστροφής

Η έρευνα αναμένεται να καθορίσει ποιοι φέρουν τελικά την ευθύνη για τις ζημιές.

Το βελγικό δίκτυο VRT είχε μεταδώσει το φθινόπωρο του 2025 ότι το συνολικό κόστος της καταστροφής άγγιξε τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο ο Μπιρς αμφισβήτησε αυτό το ποσό, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές πλησιάζουν περισσότερο τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τη μεγάλη καταστροφή, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το περιστατικό εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητα του φεστιβάλ παγκοσμίως.

«Ακούγεται περίεργο να το λέω, αλλά ήταν ίσως το καλύτερο marketing που έγινε ποτέ για το Tomorrowland», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου, ενώ φέτος οι ενδιαφερόμενοι έφτασαν τα 3,3 εκατομμύρια.

Με πληροφορίες από Nieuwsblad

