Ελβετία: Συνελήφθη 31χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μια ομάδα μαθητών περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον σταθμό και ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά τους προσπαθώντας να τους προστατεύσει

The LiFO team
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό όπου σημειώθηκε το περιστατικό / Φωτ.: EPA
Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα για την επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος είναι Ελβετός υπήκοος και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τα θύματα, τρεις Ελβετοί ηλικίας 28, 43 και 52 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης.

Μάρτυρας που εργάζεται σε κοντινό κτίριο δήλωσε σε τοπική εφημερίδα ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει «Allahu Akbar» λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε περαστικούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μια ομάδα μαθητών περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον σταθμό και ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά τους προσπαθώντας να τους προστατεύσει.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, οδηγός ταξί, δήλωσε στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung ότι ο δράστης κινούνταν στον υπόγειο διάδρομο του σταθμού επιτιθέμενος σε ανθρώπους.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αποκλεισμένες περιοχές γύρω από τον σταθμό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
