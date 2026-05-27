Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση του γενικού εισαγγελέα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μπόντι υποβλήθηκε σε θεραπεία και αναρρώνει, σύμφωνα με το Axios.

Η αποκάλυψη έρχεται εν μέσω αναφορών ότι ο Τραμπ επέλεξε την Μπόντι για να υπηρετήσει σε μια συμβουλευτική επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Μπόντι, η οποία απολύθηκε από τη θέση της στο υπουργείο Δικαιοσύνης την ίδια ημέρα που συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο στο Ανώτατο Δικαστήριο για να παρακολουθήσει προφορικές αγορεύσεις σε μια σημαντική υπόθεση για το δικαίωμα στην υπηκοότητα, θα είναι στο Προεδρικό Συμβούλιο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), σύμφωνα με το Axios.

«Η Παμ χτυπάει αθόρυβα τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει χρυσή καρδιά», έγραψε η παρουσιάστρια podcast και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ στο X, για την πρώην γενική εισαγγελέα και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη διάγνωσή της.

Οι περισσότεροι καρκίνοι του θυρεοειδούς είναι οριστικά ιάσιμοι με θεραπεία, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, «πάλεψε κρυφά με καρκίνο του θυρεοειδούς ενώ είχε υψηλόβαθμο ρόλο στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου», όπως αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του.

Ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου από τον λαιμό του, ενώ χειριζόταν το ζήτημα της Μέσης Ανατολής για τον Τραμπ. Και, το 2022, μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς.

Μετά την απόλυσή της, η Μπόντι ορκίστηκε να «συνεχίσει να αγωνίζεται για τον πρόεδρο Τραμπ».

«Η ηγεσία των ιστορικών και εξαιρετικά επιτυχημένων προσπαθειών του προέδρου Τραμπ για να κάνει την Αμερική ασφαλέστερη, ήταν η τιμή μιας ζωής και εύκολα ο πιο σημαντικός πρώτος χρόνος του υπουργείου Δικαιοσύνης στην αμερικανική ιστορία», έγραψε στο X τον περασμένο μήνα.

«Παραμένω αιώνια ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ για να Κάνω την Αμερική Ασφαλή Ξανά».

Ο Τραμπ όρισε τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς ως προσωρινό γενικό εισαγγελέα, όσο θα αποφασίζει για τον μόνιμο αντικαταστάτη του.

Σημειώνεται πως ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Post για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από Axios, New York Post

