Χαμενεΐ μετά τις νέες επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ: «Το σχέδιο του εχθρού είναι να δημιουργήσει διχασμούς για να αντισταθμίσει τις ήττες»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, τις απαντήσεις του Ιράν και τις εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο να απομακρύνουν αρκετά τα σενάρια μίας πιθανής συμφωνίας για ειρήνη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ, καθώς και drones κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία -σύμφωνα με τις ΗΠΑ- αναχαιτίστηκαν.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ΗΠΑ για «συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας», ιδίως μετά τις αεροπορικές επιδρομές «που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες» κατά του νότιου Ιράν. Για την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας οι δύο πλευρές «βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολύ επικίνδυνη ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης» και «δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος».

Μήνυμα Χαμενεΐ εν μέσω των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να προκαλέσουν εσωτερικούς διχασμούς στο Ιράν, προκειμένου -όπως είπε- να καλύψουν τις «στρατιωτικές ήττες» τους.

Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ ανέφερε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον επιβεβλημένο πόλεμο, την οικονομική πίεση και την πολιτική και προπαγανδιστική πολιορκία, είναι να δημιουργήσει διχασμούς και αποσύνθεση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος», καλώντας παράλληλα σε «εθνική ενότητα και συνοχή».

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο: Τουλάχιστον 16 νεκροί

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, με τις λιβανικές υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 16 νεκρούς και 58 τραυματίες από τις τελευταίες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, έξι από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Όπως μεταδόθηκε, σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone ενώ προσπαθούσαν να απομακρυνθούν τα ξημερώματα μέσω της εθνικής οδού Άντλουν, βασικού δρόμου που συνδέει τη Σιδώνα με την Τύρο.

Οι βομβαρδισμοί επεκτάθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, δρόμους και πολιτικές υποδομές σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή της Ναμπατίγια, στο πιο πρόσφατο περιστατικό από μια σειρά επιθέσεων κατά στρατιωτικού προσωπικού. Τις τελευταίες ημέρες έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι στρατιώτες σε επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και στη δυτική κοιλάδα Μπεκάα.

Το Ισραήλ συνεχίζει να εκδίδει εντολές μαζικής εκκένωσης για μεγάλες περιοχές του νότου, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ.

Αντιδρά το GCC για την επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Εν μέσω των εξελίξεων, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) καταδίκασε την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «η συνέχιση αυτών των δόλιων επιθέσεων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της καλής γειτονίας».

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη των χωρών του GCC προς το Κουβέιτ «σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητάς του, καθώς και της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων του». Η ιρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά τον βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ ιρανικής βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στη νότια πόλη Μπαντάρ Αμπάς.



Με πληροφορίες από Al Jazeera, Le Monde